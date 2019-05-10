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Гуайдо высказался о возможности военной интервенции США в Венесуэле
12:34 10.05.2019 |
Временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо в принципе открыт для военного вмешательства третьей страны с целью урегулирования кризиса в республике.
Соответствующее заявление политик сделал в интервью La Stampa, которое газета публикует в пятницу, 10 мая.
"Если бы американцы предложили военную интервенцию" для отстранения от власти главы Венесуэлы Николаса Мадуро, "я бы, вероятно, принял ее", подчеркнул Гуайдо.
Госсекретарь США Майкл Помпео в видеообращении к народу Венесуэлы, обнародованном 4 мая, пообещал поддержать жителей этой страны в стремлении "к свободе и демократии".
Он заявил, что подобное вмешательство возможно в начале мая. В то же время Соединенные Штаты предпочли бы мирную передачу власти, добавил он.
Восстание военных провалилось
Объявленная в конце апреля Гуайдо операция "Свобода" с восстанием военных против действующего режима пока не дала результатов. Хотя часть военных перешла на сторону демонстрантов, большинство генералов остались на стороне Мадуро. В результате столкновений в Каракасе пострадали несколько десятков человек.
В ответ глава Венесуэлы Николас Мадуро призвал военных готовиться к защите против "империалистского заговора". В субботу он посетил учения с участием 5 тысяч солдат. "Горстка предателей, которые продались США, не запятнают чести наших вооруженных сил", - заявил Мадуро.
С начала 2019 года в Венесуэле погибли 57 демонстрантов, сообщила 2 мая неправительственная организация "Центр мониторинга за социальной конфликтностью" (OVCS). В общей сложности венесуэльцы вышли на более чем 6 тысяч демонстраций, выступая против глубочайшего политического и социального кризиса в стране.
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