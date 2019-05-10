Ультраправый президент Бразилии смягчил закон об оружии

Президент Бразилии Жаир Болсонару, придерживающийся ультраправых взглядов, подписал во вторник, 7 мая, декрет, упрощающий приобретение, хранение, ношение и применение оружия.

Как следует из постановления, граждане страны, имеющие лицензию, смогут приобретать до пяти тысяч единиц боеприпасов в год - вместо нынешних 50.

Лицам, занимающимся стрелковым спортом, охотникам и коллекционерам оружия будет разрешено возить его с собой.

Кроме того, упрощается процедура закупки оружия и боеприпасов из-за границы. Наконец, военные после десяти лет нахождения на службе смогут носить оружие и в частном порядке.

Новые нормы

Вскоре после вступления в должность Болсонару подписал закон, разрешающий бразильцам старше 25 лет без судимости приобретать до четырех единиц огнестрельного оружия, если они живут в регионе с высоким показателем числа убийств (более 10 убийств на 100 000 жителей).

Прежде для приобретения стрелкового вооружения бразильцы должны были доказать, что оно им необходимо по тем или иным причинам. По мнению нынешнего президента Бразилии, это было слишком "субъективно", а теперь у "честных граждан" появилось "право на самозащиту". В новом законе не идет речи о ношении оружия в общественных местах - только о покупке и хранении дома.

Критики опасаются роста преступности

В Бразилии за 2017 год было зафиксировано почти 64 тысячи убийств - 30,8 случая на 100 000 жителей. Это делает Бразилию одной из самых опасных стран мира за исключением горячих точек, отмечает агентство AFP. Критики нововведения считают, что оно приведет лишь к увеличению числа насильственных преступлений.

Жаир Болсонару, представляющий Социал-либеральную партию, вступил в должность президента Бразилии 1 января 2019 года. В ходе предвыборной кампании он неоднократно выступал в поддержку военной диктатуры в стране 1964-1985-х годов, а также делал женоненавистнические, расистские и гомофобные высказывания.