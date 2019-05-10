В Черногории россиян приговорили к длительному заключению по делу о путче

Высший суд в Подгорице в четверг, 9 мая, приговорил граждан РФ Эдуарда Шишмакова и Владимира Попова к 15 и 12 годам тюремного заключения, признав их виновными в попытке госпереворота в 2016 году.

Как постановила судья Сюзана Мугоша, россияне стремились "поставить под угрозу основы общественного строя Черногории и предотвратить вступление Черногории в НАТО".

По данным следствия, обвиняемые были инициаторами и организаторами попытки госпереворота, а также снабжали остальных фигурантов деньгами и инструкциями, уточняет агентство РИА "Новости".

Оппозиционеры хотят избежать ареста

Наряду с россиянами по делу осуждены еще 12 человек. Лидер Демократической народной партии Милан Кнежевич и сопредседатель "Демократического фронта" Андрия Мандич приговорены к пяти годам каждый.

Осужденные за путч россияне и черногорские оппозиционеры в суде отсутствовали. До этого последние говорили, что предпримут все усилия, чтобы не допустить своего ареста.

Сотрудники российской военной разведки?

Ранее расследовательские группы Bellingcat и The Insider выдвинули версию, что настоящее имя гражданина России Владимира Попова - Владимир Моисеев, он сотрудник российской военной разведки Главного управления Генштаба России.

В октябре 2016 года Моисеев с документами на имя Попова отправился в Сербию, где, по данным спецслужб, шла подготовка переворота в Черногории.

Именно тогда контрразведчикам, сообщает The Insider, удалось зафиксировать и сфотографировать момент встречи "Попова" с его коллегой из ГРУ Эдуардом Широковым, позднее идентифицированным как Эдуард Шишмаков.

Дело о подготовке путча

Уголовное дело о подготовке госпереворота в Черногории было возбуждено осенью 2016 года.

Согласно версии следствия, чтобы не допустить вступления страны в НАТО, заговорщики планировали 17 октября 2016 года, в день выборов в парламент страны, захватить здание законодательного органа, арестовать или убить премьер-министра страны Мило Джукановича и привести к власти пророссийскую партию "Демократический фронт".

После провала переворота в Черногории арестовали 20 человек, у которых были обнаружены различные виды стрелкового оружия. На территории Сербии 24 октября 2016 года были арестованы три гражданина России. У них, по данным сербской полиции, была обнаружена поддельная форма черногорских полицейских, 122 тысячи евро наличными и оборудование для шифрованной связи. После визита в Белград главы Совбеза России Николая Патрушева Сербия выдала арестованных россиян Москве.

Российские фигуранты дела были объявлены Черногорией в международный розыск по линии Интерпола.