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Лидеры ЕС приняли декларацию о защите единой Европы
08:21 10.05.2019 |
Участники неформального саммита глав государств и правительств Евросоюза приняли в четверг, 9 мая, в румынском Сибиу программную декларацию с перечислением 10 основных положений, приверженность которым демонстрируют все 27 стран европейского сообщества.
Как пояснили политики, документ обнародован в преддверии юбилейных выборов в Европарламент - впервые европейцы избрали членов этого законодательного органа ЕС ровно 40 лет назад.
Среди обязательств, которые берут на себя страны Евросоюза, - защита единой Европы, а также готовность играть роль "ответственного мирового лидера" и отстаивать демократию и верховенство закона.
Больше инвестиций в искусственный интеллект
Декларация Сибиу принята на фоне неопределенности с "Брекзитом", отложенным до 31 октября. Участники неформальной встречи обсуждают предстоящую смену руководства институтов сообщества, выборы в Европарламент, стратегию развития ЕС на период до 2024 года, а также отказ Ирана от части обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).
"Мы должны быть инновационными, сильными и едиными. За это мы и будем сегодня выступать", - подчеркнула на открытии саммита канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel).
Президент Франции Эмманюэль Макрон в свою очередь заявил, что Европа должна нарастить объем инвестиций в цифровую сферу и искусственный интеллект, чтобы конкурировать в этих областях с Китаем и США.
Неформальный саммит ЕС в Сибиу проходит в День Европы - праздник, учрежденный для укрепления единства европейцев. Выборы в Европарламент состоятся с 23 по 26 мая. Всего в новом составе законодательного органа ЕС будет работать 751 депутат.
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