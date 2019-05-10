Северная Корея провела новые запуски ракет малой дальности

По сообщению из Сеула, в четверг Северная Корея произвела запуск еще двух ракет малого радиуса действия - спустя лишь несколько дней после первого, состоявшегося 4 мая.

Обе ракеты были выпущены из поселка Синори, находящегося в провинции Пхёнан-Пукто к северо-западу от Пхеньяна. Их траектория составила 420 км и 270 км.

Эти испытания прошли на фоне визита в Южную Корею американского спецпредставителя, прибывшего в регион с целью сдвинуть с мертвой точки переговоры с КНДР по ядерному оружию.

По мнению экспертов, власти КНДР пытаются тем самым усилить давление на США, которые не согласились пойти на уступки.

В феврале этого года встреча лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына завершилась без достижения соглашения. Президент Трамп ушел с переговоров, которые он назвал "плохой сделкой, предложенной Кимом".

Что известно о самых последних испытаниях?

Как заявили в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи, две ракеты малого радиуса действия были выпущены в 16:30 по местному времени (07:30 по Гринвичу).

Сейчас Сеул проводит подробный анализ этих испытаний совместно с представителями американской разведки.

По данным вашингтонского Центра стратегических и международных исследований, находящаяся в 75 км от Пхеньяна база в Синори является одним из старейших ракетных объектов КНДР.

В какой стадии денуклеаризация?

За несколько часов до этих испытаний в Сеул прибыл спецпосланник США по Северной Корее Стивен Бигэн, чтобы обсудить пути возобновления переговоров по денуклеаризации Корейского полуострова.

Ожидается, что он обсудит возможные пути доставки продовольственной помощи Северу, испытывающему после недавней жесточайшей засухи постоянную нехватку продовольствия.

Новый виток напряженности между США и КНДР возник после неудачной попытки переговоров на высшем уровне во Вьетнаме, когда США потребовали от Ким Чен Ына немедленного сворачивания ядерной программы, а Северная Корея стала настаивать на снятии режима санкций.

По данным из Сеула, в минувшую субботу Пхеньян совершил несколько пусков ракет малого радиуса действия с полуострова Ходо на востоке страны.

Новые тесты - первые с момента запуска КНДР межконтинентальных баллистических ракет в ноябре 2017 года - были сделаны после того, как КНДР протестировала в апреле новое "тактическое управляемое оружие".

В прошлом году Ким Чен Ын пообещал прекратить ядерные испытания и не проводить больше запуски межконтинентальных баллистических ракет.

Однако похоже, что ядерные испытания продолжаются, а сделанные в апреле спутниковые кадры основного ядерного полигона в КНДР продемонстрировали активность, что может означать, что там происходит переработка радиоактивного материала в ядерное топливо.

Власти КНДР заявляют, что разработали ядерную боеголовку для ракеты дальнего радиуса действия, а также баллистические ракеты, теоретически способные достичь территории США.

В то же время США после провала саммита во Вьетнаме прекратили прилагать усилия к возобновлению переговоров по передаче останков американских солдат, погибших во время Корейской войны в 1950-53 гг.