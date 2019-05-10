США вводят санкции против металлургической промышленности Ирана

Президент США Дональд Трамп объявил о введении новых санкций по отношению к Ирану - штрафные меры направлены против горнодобывающего и сталелитейного секторов экономики Ирана. Таким образом, санкции коснутся второго после нефти источника доходов страны, заявил глава Белого дома в среду, 8 мая.

Санкции направлены против экспорта стали, железа, алюминия и меди, доходы от продажи которых могут быть использованы на распространение оружия массового уничтожения, на поддержку террористических групп и сетей, агрессивные действия в регионе и милитаристскую экспансию, говорится в подписанном Трампом указе.

Согласно документу, должно быть заморожено находящееся в США имущество, в частности банковские счета всех иранских граждан, действующих в соответствующих отраслях промышленности. По словам Трампа, если Тегеран не изменит коренным образом свое поведение, он может рассчитывать на расширение штрафных мер.

Иностранные фирмы могут поплатиться за бизнес с Ираном

Кроме того, Вашингтон намерен жестко действовать в отношении иностранных фирм, ведущих бизнес с Исламской Республикой. Третьим странам указывается, что США не будут мириться, если они будут допускать в свои порты сталь и другие металлы из Ирана.

Дональд Трамп заявил, что ядерную сделку с Тегераном невозможно исправить, тем не менее он был бы рад когда-нибудь встретиться с иранским руководством для выработки соглашения, а также - что важно - предпринять шаги для того, чтобы у Ирана было такое будущее, которого эта страна заслуживает.

О новых санкциях Вашингтона объявлено ровно год спустя после того, как в мае 2018 года, несмотря на критику со стороны европейских партнеров, США в одностороннем порядке вышли из ядерной сделки с Ираном. В ноябре американская администрация возобновила санкции в отношении Тегерана, потребовав от государств-союзников прекратить покупать иранскую нефть под угрозой штрафных мер для компаний-закупщиков.