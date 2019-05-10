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ЕС отверг ультиматум Ирана по ядерной сделке
08:07 10.05.2019 |
Страны Запада отвергли требования Ирана, который отказался от выполнения части обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и отвел пяти участникам группы "пять плюс один" 60 дней на защиту своих нефтяного и банковского секторов от санкций США.
Соответствующее заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини, а также глав МИД Франции, Германии и Великобритании распространила в четверг, 9 мая, Европейская служба внешних связей.
"Мы с большой обеспокоенностью приняли во внимание заявление, сделанное Ираном" по вопросу о соблюдении СВДП, отмечается в документе.
Авторы заявления "настоятельно призвали Иран продолжать выполнять свои обязательства в соответствии с СВДП, как он это делал до сих пор, и воздерживаться от любых шагов по эскалации".
Страны Запада отвергают "любые ультиматумы" и будут оценивать действия Тегерана с учетом выполнения им положений СВПД и Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), подчеркивается в заявлении.
Могерини и главы МИД напомнили Тегерану о заседаниях Совместной комиссии по контролю над выполнением СВПД как о механизме, гарантирующем реализацию соглашения.
Сожалеют о действиях Вашингтона
Вместе с тем авторы документа выразили сожаление в связис возобновлением Вашингтоном ограничительных мер в отношении Ирана после выхода из договора администрации Дональда Трампа. Брюссель, Париж, Берлин и Лондон остаются привержены своим обязательствам, в частности, выражающимся в "отмене санкций в интересах иранского народа".
"Мы полны решимости и впредь прилагать усилия для продолжения законной торговли с Ираном", в том числе с задействованием европейского финансового механизма внешнеторговых расчетов INSTEX, говорится в соглашении.
Условия Тегерана
Иранский президент Хасан Роухани 8 мая заявил, что Тегеран на срок в 60 дней прекращает продажу урана и тяжелой воды третьим странам. В соответствии с соглашением Исламская Республика должна была поставлять излишки другим государствам по достижении объемов производства обогащенного урана на уровне в 300 килограммов.
Позднее президент США Дональд Трамп объявил о введении новых санкций по отношению к Ирану - штрафные меры направлены против горнодобывающего и сталелитейного секторов экономики Исламской Республики.
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