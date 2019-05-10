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США и Китай договорились в пятницу продолжить переговоры по торговле - Белый дом
07:56 10.05.2019 |
США и Китай договорились в пятницу продолжить переговоры по торговле, которые проходят в Вашингтоне, заявили в Белом доме.
Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ прибыл в четверг в американскую столицу на переговоры. После их завершения главный переговорщик по торговле Роберт Лайтхайзер, а также глава минфина Стивен Мнучин встретились с президентом США Дональдом Трапом, сообщили в Белом доме.
"Посол (Лайтхайзер) и министр (Мнучин) провели рабочий ужин с вице-премьером Лю Хэ и договорились продолжить дискуссии завтра утром", - следует из распространенного заявления.
В минувшее воскресенье Трамп заявил, что 10 мая увеличит пошлины на ряд китайских товаров с 10% до 25%, и не исключил введения пошлин на другие товары. После заявлений американкой стороны в СМИ появились опасения, что китайская сторона может отменить предстоящие торговые переговоры в Вашингтоне, однако во вторник министерство коммерции Китая сообщило, что вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ посетит США 9-10 мая для продолжения консультаций, несмотря на угрозы Трампа.
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