США могут включить РФ в список стран, которых подозревают в манипуляциях с валютой

Администрация президента США Дональд Трампа собирается расширить перечень стран, которых подозревают в валютных манипуляциях. Среди таких стран может оказаться Россия, передает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg

Кроме России, в потенциальном списке стран-махинаторов могут также оказаться Вьетнам, Таиланд, Индонезия, Ирландия, Малайзия. Эти государства имеют большой профицит торгового баланса с США. Кроме того, из этого списка могут исчезнуть Индия и Южная Корея.

По данным знакомых с ситуацией источников агентства Bloomberg, список подозреваемых в махинациях с валютой стран обнародует Министерство финансов США.

Ведомство дважды в год выпускает доклад, в котором также указываются страны, подозреваемые в манипуляциях с валютами. По данным собеседников агентства, в ближайшей докладе, который будет обнародована В мае, количество таких стран будет достигать около 20. В прошлом отчете их было 12.

Расширение списка произойдет потому, что Минфин внес изменения в один из критериев, который и влияет на попадание стран в этот список. Таким образом США ведут наблюдение за действиями стран-партнеров в отношении их национальных валют.

Напомним, недавно Минфин США создал внутри Управления по борьбе с терроризмом и финансовой разведке шесть подразделений стратегического влияния, в сферу которых входят вопросы РФ, КНДР, Ирана, террористической организации "Исламское государство", виртуальной валюты, прав человека и коррупции.