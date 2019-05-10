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США могут включить РФ в список стран, которых подозревают в манипуляциях с валютой
07:51 10.05.2019 |
Администрация президента США Дональд Трампа собирается расширить перечень стран, которых подозревают в валютных манипуляциях. Среди таких стран может оказаться Россия, передает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg
Кроме России, в потенциальном списке стран-махинаторов могут также оказаться Вьетнам, Таиланд, Индонезия, Ирландия, Малайзия. Эти государства имеют большой профицит торгового баланса с США. Кроме того, из этого списка могут исчезнуть Индия и Южная Корея.
По данным знакомых с ситуацией источников агентства Bloomberg, список подозреваемых в махинациях с валютой стран обнародует Министерство финансов США.
Ведомство дважды в год выпускает доклад, в котором также указываются страны, подозреваемые в манипуляциях с валютами. По данным собеседников агентства, в ближайшей докладе, который будет обнародована В мае, количество таких стран будет достигать около 20. В прошлом отчете их было 12.
Расширение списка произойдет потому, что Минфин внес изменения в один из критериев, который и влияет на попадание стран в этот список. Таким образом США ведут наблюдение за действиями стран-партнеров в отношении их национальных валют.
Напомним, недавно Минфин США создал внутри Управления по борьбе с терроризмом и финансовой разведке шесть подразделений стратегического влияния, в сферу которых входят вопросы РФ, КНДР, Ирана, террористической организации "Исламское государство", виртуальной валюты, прав человека и коррупции.
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