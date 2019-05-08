Британская экономика испытывает негативное воздействие «компаний-зомби»

В Великобритании растет доля так называемых "зомби-компаний", демонстрирующих слабые результаты и выживающих только за счет увеличения долговой нагрузки в условиях низких процентных ставок.

По оценкам швейцарской аудиторско-консалтинговой компании KPMG, доля "зомби-компаний" в британской экономике, с учетом последних данных, достигает 14%.

Подобные компании показывают низкую прибыльность, располагают ограниченным объемом собственных денежных средств, высокий уровень долгов и при этом неспособны привлекать инвестиции в развитие бизнеса.

Оценив финансовые результаты 21 тыс. британских компаний, в KPMG отметили, что 60% демонстрируют 1 или более симптомов "зомби-фирм", при этом у 8% компаний присутствует три или более подобных признака.

Наиболее высокая концентрация "зомби" среди британских компаний, по оценкам KPMG, отмечается в энергетике (23% от всех компаний), автомобильном секторе (17%), жилищно-коммунальном сегменте (15%). "Зомби" также наблюдается среди британских компаний в таких отраслях, как туризм (12%), жилая недвижимость (11%), финансовые услуги (10%).

Эксперты KPMG отмечают, что проблема неэффективных компаний для Великобритании в дальнейшем может обостриться из-за недостатка инвестиций и слабой динамики по улучшению производительности труда, которая является одним из следствий низких инвестиций. Об этом в комментариях к докладу заявила старший экономист KPMG в Великобритании Яэль Селфин.

"Компании-зомби" представляют очень серьезную угрозу в контексте всей экономики, вне зависимости от того, как будет развиваться ситуация после выхода Великобритании из ЕС. Многим неэффективным компаниям за последние годы удавалось выживать за счет минимальных прибылей, но это существование без динамичного роста, без инноваций и инвестиций, которые необходимы в долгосрочной перспективе. Это продолжит негативно сказываться на производительности труда в Великобритании, которая отстает от остальных стран в G7 и большинства стран Европы".

Глава подразделения по реструктуризации KPMG в Великобритании Блейр Ниммо предупредил о том, что возможность рефинансирования долгов по низким процентным ставкам, а также сравнительно "мягкий" подход со стороны банковского сектора и британских властей в дальнейшем могут смениться более жесткими условиями.





"За последнее десятилетие многим "зомби" удавалось продолжать существование за счет сверхмягкой монетарной политики, а также позиции кредиторов и политиков, снисходительно относившихся к проблемным компаниям. Неудобная правда заключается в том, что подобные условия не будут сохраняться вечно. В случае кредитного кризиса многие из этих компаний обанкротятся. И когда это произойдет, проявятся вполне реальные риски "заражения" остальной экономики".





Схожая проблема наблюдается не только в Великобритании, но также в Канаде и многих других развитых странах мира. Как отмечал портал "Вести.Экономика", в 2018 г. на данную проблему обращали внимание Банк международных расчетов (BIS) и консалтинговая компания Deloitte. В контексте исследования BIS, в частности, можно говорить о хроническом характере данной проблемы, которая наблюдается уже на протяжении нескольких десятилетий и со временем становится все более острой.