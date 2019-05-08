Глобальная промышленность переживает худший кризис в истории

Фондовые рынки США в последние несколько дней оказались без информационной поддержки, однако даже небольшая коррекция все еще удерживает рынки вдалеке от фундаментальных факторов.

Расхождение стоимости финансовых активов и состояния экономики - одна из излюбленных тем экспертов. Действительно, в большинстве регионов мира экономика демонстрирует крайне слабые темпы роста, который порой граничат с рецессией. Тем не менее благодаря ультрамягкой политике центробанков стоимость финансовых активов неуклонно растет.

Таким образом, создается видимость того, что дела идут неплохо. Особенно на динамику индексов любят указывать в Америке. В частности, президент Дональд Трамп в своем Twitter с завидной регулярностью отмечает, как высоко находятся фондовые инидкаторы и как все хорошо в экономике.

Тем не менее стоит смотреть на вещи трезво. Глобальный индекс деловой активности в промышленности демонстрирует ужасающую динамику.

Еще никогда за всю двадцатилетнюю историю этот показатель не показывал такую затяжную негативную динамику - даже в 2008 г.

Глобальный производственный PMI упал до отметки 50,3 пункта - это самый низкий показатель с июля 2016 г. Это самая продолжительная полоса непрерывного снижения глобального производственного PMI за 20 лет. Новые заказы, новые экспортные заказы, выпуск, занятость - все намного ниже их долгосрочных трендов.

Поэтому, когда власти отдельных стран или МВФ говорят о каких-о мифических ростках, можно не сомневаться, это не более чем фантазии экономистов, направленные на убеждение общественности в светлом будущем.

Если же говорить о динамике фондовых рынков США, то одной из главных движущих сил к новым максимумам были бесконечные заявления Трампа и его администрации о том, что в переговорах с Китаем есть существенный прогресс, а сделка будет заключена в скором времени.

Но в минувшее воскресенье все резко изменилось. Сам американский президент написал в Twitter сообщения, которые стали громом среди ясного неба: он пообещал повысить тарифы на импорт китайских товаров в пятницу 10 мая.

Можно сказать, что у рынков почва ушла из-под ног. Однако ситуация остается неоднозначной. В ближайшие пару дней состоится очередной раунд переговоров, по итогам которого вполне может снова прозвучать фраза о почти полной готовности соглашения.

Хотя, конечно, ситуация может развиваться и в негативном ключе, так что все будет зависеть от переговорного процесса.

Если торговая война войдет в острую фазу, то американские рынки, возможно, наконец приблизятся по своим показателям к реальной картине в мировой экономике.

В целом коррекция не только назрела, она необходима даже с учетом планов Трампа избраться на второй срок. Невозможно надувать "пузырь" бесконечно, если до выборов еще очень много времени. Мы не раз отмечали, что сейчас было бы куда логичнее обвалить рынки, а уже во второй половине года с прицелом на 2020 г. начать формировать восходящую динамику. Возможно, к тому моменту к этому процессу подключится Федеральная резервная система.

Напомним, что согласно истории президент США избирался на второй срок только на растущем рынке, и этот факт прекрасно знают в Белом дома. Кроме того, рейтинг Дональда Трампа имеет очень высокую корреляцию с динамикой индексов, поэтому он так любит публиковать в своем микроблоге позитивные новости.