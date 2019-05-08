Госсекретарь США прибыл с визитом в Ирак вместо Германии

Госсекретарь США Майк Помпео в Ираке, 7 мая 2019 г.

После отмены визита в Берлин госсекретарь США Майк Помпео во вторник, 7 мая, неожиданно прибыл с визитом в столицу Ирака Багдад. По данным информагентства AFP, там Помпео встретится с главой иракского правительства Аделем Абдулом Махди. Визит в Германию, в рамках которого ожидалась встреча Помпео с канцлером ФРГ Ангелой Меркель (Angela Merkel) и главой немецкого МИД Хайко Масом (Heiko Maas) была перенесена на неопределенный срок "в связи с неотложными обстоятельствами". Конкретная причина при этом названа не была.

Приезд Помпео в Ирак проходит на фоне попыток США усилить давление на Иран, соседнюю с Ираком страну. По заявлениям Пентагона, американские ВВС в настоящее время размещают в регионе несколько бомбардировщиков B52, а также авианосец Abraham Lincoln. Перед отъездом в зарубежное турне Помпео заявил об "эскалации деятельности иранцев" и "атаках на интересы США". После выхода Вашингтона из ядерной сделки с Ираном, отношения двух стран продолжили ухудшаться. По сообщениям некоторых СМИ, в среду Тегеран может объявить о постепенном сокращении своих обязательств по ядерному соглашению.

Как сообщила пресс-служба МИД Германии, Помпео в телефонном звонке с Хайко Масом выразил сожаление по поводу отмены встречи. Петер Байер (Peter Beyer), координатор трансатлантического сотрудничества при федеральном правительстве, подчеркнул, что отмена визита Помпео не является причиной для беспокойства по поводу отношений ФРГ и США. Однако Байер признал, что германо-американские отношения охладились. "В трансатлантических отношениях бывали лучшие времена", - заметил Байер. По его мнению, девиз Белого дома "Америка в первую очередь" усложняет сотрудничество.