Британия примет участие в выборах в Европарламент несмотря на Brexit

Великобритания должна будет принять участие в выборах в Европарламент, так как уже очевидно, что не хватит времени для ратификации соглашения о выходе из ЕС в парламенте.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Голосование назначено на 23 мая, но премьер-министр Тереза Мэй заявляла, что Великобритании не придется принимать участие, если депутаты утвердят соглашение о Brexit.

Но сегодня министр по делам правительства Дэвид Лидингтон заявио, что, к сожалению, "не удастся завершить этот процесс" до даты, когда Великобритания обязана принять участие в выборах.

"Мы удвоим наши усилия...чтобы убедиться, что отсрочка после этого будет как можно короче. В идеале мы хотели бы оказаться в ситуации, когда эти члены Европарламента никогда не займут свои места в Европейском парламенте", - сказал Лидингтон, имея ввиду британских евродепутатов.

Напомним, лидеры ЕС на внеочередном саммите 10 апреля согласились предоставить Британии "гибкую" отсрочку ее выхода из блока до 31 октября 2019 года.

Лидеры ЕС также решили, что если Великобритания не одобрит соглашение до 22 мая и откажется от участия в выборах в Европарламент, ее членство в блоке прекратится 31 мая.