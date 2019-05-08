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Иран намерен сократить свои обязательства по ядерной сделке
09:17 08.05.2019 |
Иран не намерен полностью расторгать ядерное соглашение, однако планирует изъять из документа некоторые "добровольно взятые обязательства". Об этом в ночь на среду, 8 мая, сообщают государственные СМИ Ирана. Это станет реакцией на неспособность других участников соглашения, в частности, Евросоюза, противостоять давлению США, цитируют СМИ слова иранского министра иностранных дел Мохаммада Джавада Зарифа.
Ранее сообщалось, что Иран в качестве ответа на выход США из ядерной сделки проинформирует оставшиеся пять сторон-участников сделки о "сокращенных обязательствах". Франция после этого объявила, что Европа готова к повторному введению санкций в отношении Ирана, если Тегеран хотя бы частично нарушит условия соглашения. Под соглашением, заключенном в 2015 году, стояли подписи ФРГ, США, Великобритании, России, Китая и Франции.
В 2018 году президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке вышел из договора об отказе Ирана от своей ядерной программы в обмен на ослабление международных санкций. В дальнейшем США расширили свои санкции против Ирана. С 1 мая все страны, импортирующие нефть из Ирана, должны ожидать штрафных мер в свой адрес. Исключения для небольшого количества иранских импортеров истекли к началу мая. Кроме того, на Ближний Восток были отправлены американский авианосец Abraham Lincoln и бомбардировщики, что вызывало резкую критику в Иране.
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