Китай ужесточит критерии признания корпоративных кредитов проблемными

Китайский регулятор, стремясь снизить риски в банковском секторе, ужесточает требования для крупных банков, касающиеся признания корпоративных кредитов проблемными, передает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Китайская комиссия по регулированию банковского сектора и страховой отрасли (CBIRC) уведомила банки, что проблемными будут считаться корпоративные кредиты, платежи по которым просрочены более чем на 60 дней, а не на 90 дней, как было ранее.

Речь идет исключительно о корпоративных кредитах, и у банков есть время до конца текущего года, чтобы адаптироваться к новым требованиям, отмечают источники.

По их словам, четыре крупнейших банка Китая, включая Industrial & Commercial Bank of China (ICBC), начали готовиться к ужесточению критериев признания кредитов "плохими" еще в прошлом году.

Властям КНР приходится балансировать между желанием поддержать кредитование в стране и предотвратить неконтролируемый рост "плохих" долгов в банковском секторе. В настоящее время объем проблемных кредитов в финансовой системе Китая оценивается более чем в 2 трлн юаней ($295 млрд).