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Ежегодно в ЕС пропадает 20% производимого продовольствия
09:42 07.05.2019 |
Еврокомиссия предлагает ввести общую для ЕС методологию мониторинга потерь производимого продовольствия, которые в странах сообщества достигают 20%.
Об этом сообщается на сайте Европейской комиссии.
«Потери продовольствия неприемлемы в мире, где миллионы людей все еще страдают от голода и где природные ресурсы, являющиеся основой человеческой жизни и благосостояния, все больше сокращаются. Именно поэтому мы определили предотвращение потерь продовольственных продуктов в качестве ключевого приоритета», - отметил первый вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс.
Новая методика учета, так называемый «Делегированный акт», дает четкое определение содержания термина «пищевые потери». Она предусматривает анализ расходования пищевых продуктов на каждой из стадий: от производства и транспортировки до потребления и утилизации.
На основе такой методологии страны ЕС должны к 2020 году создать собственные мониторинговые системы. Как ожидается, Еврокомиссия сможет получать обобщенную информацию о пищевых потерях к середине 2022 года. Это даст возможность принимать меры для их уменьшения как на уровне пищевой промышленности, так и на этапе потребления и утилизации остатков.
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