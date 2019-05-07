Ежегодно в ЕС пропадает 20% производимого продовольствия

Еврокомиссия предлагает ввести общую для ЕС методологию мониторинга потерь производимого продовольствия, которые в странах сообщества достигают 20%.

Об этом сообщается на сайте Европейской комиссии.

«Потери продовольствия неприемлемы в мире, где миллионы людей все еще страдают от голода и где природные ресурсы, являющиеся основой человеческой жизни и благосостояния, все больше сокращаются. Именно поэтому мы определили предотвращение потерь продовольственных продуктов в качестве ключевого приоритета», - отметил первый вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс.

Новая методика учета, так называемый «Делегированный акт», дает четкое определение содержания термина «пищевые потери». Она предусматривает анализ расходования пищевых продуктов на каждой из стадий: от производства и транспортировки до потребления и утилизации.

На основе такой методологии страны ЕС должны к 2020 году создать собственные мониторинговые системы. Как ожидается, Еврокомиссия сможет получать обобщенную информацию о пищевых потерях к середине 2022 года. Это даст возможность принимать меры для их уменьшения как на уровне пищевой промышленности, так и на этапе потребления и утилизации остатков.