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Минфин США отказал Конгрессу в доступе к налоговым декларациям Трампа
09:23 07.05.2019 |
Министерство финансов США не будет предоставлять Конгрессу налоговые декларации президента Дональда Трампа, заявил глава ведомства Стивен Мнучин.
"Из уважения к ранее установленному комитету дедлайну и в соответствии с нашей приверженностью оперативным действиям, я информирую вас о том, что у министерства может не оказаться возможности исполнить запрос в рамках правового поля", - говорится в письме главы Минфина США, которое было направлено главе Комитета путей и средств Палаты представителей, демократу Ричарду Нилу.
По его словам, "запрос комитета беспрецедентен" и в связи с ним "возникают серьезные вопросы конституционного характера, решение которых может иметь далеко идущие последствия для всех налогоплательщиков".
Как пишет газета The New York Times, в свою очередь Р.Нил заявил, что "он проконсультируется с адвокатом".
Ранее Р.Нил официально запросил налоговые декларации Д.Трампа с 2013 по 2018 год.
Р.Нил объяснил в письме, что запрос является частью его надзорной роли.
Он отметил, что налоговая служба США (IRS) проводит политику аудита налоговых деклараций всех действующих президентов и вице-президентов, но "пока мало что известно об эффективности этой программы".
IRS является частью департамента казначейства. Редко используемый закон 1924 года гласит, что глава казначейства "должен предоставить" запрошенные материалы членам Комитета путей и средств для их изучения за закрытыми дверями.
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