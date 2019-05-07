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В Чехии прошли демонстрации против членов правительства
08:52 07.05.2019 |
Тысячи жителей Чехии вышли в понедельник, 6 мая, на центральные улицы Праги, выступая против премьер-министра страны Андрея Бабиша, которого обвиняют в коррупции, а также против нового назначенного министра юстиции Марии Бенешовой. Демонстранты несли национальные флаги и скандировали лозунг "Мы не слепые". Масштабные акции также прошли в городах Брно и Острава. Собравшиеся опасаются, что Бенешова может оправдать Бабиша по обвинениям, выдвинутым против него.
Следствие утверждает, что миллиардер и бывший предприниматель Бабиш в 2007 году незаконно получил субсидии ЕС в размере 2 миллионов долларов в пользу своего холдинга Agrofert. Изначально субсидии были предназначены для поддержки малых предприятий. Сам Бабиш отрицает факты нарушений и называет дело политически мотивированным. По его словам, назначение Бенешовой не представляет угрозы для правосудия. В 2017 году Бабиш, богатейший человек Чехии, передал управление Agrofert в соответствии с требованиями законодательства.
71-летняя Бенесова была министром юстиции с 2013 по 2014 год и генеральным прокурором с 1999 по 2005 год. Она сменила Яна Кнезинека, который ушел в отставку 18 апреля. Несмотря на обвинения в отношении Бабиша, его партия ANO ("Акция недовольных граждан") остается явным лидером опросов.
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