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Генсек НАТО обсудил с Анкарой покупку Турцией российских С-400
08:48 07.05.2019 |
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время визита в Турцию в понедельник, 6 мая, провел переговоры о планируемой Анкарой покупке российских зенитных комплексов С-400. Это намерение вызывает жесткое противодействие США, поскольку применение С-400, с точки зрения Вашингтона, несовместимо с используемыми в НАТО оборонительными системами. Помимо этого, вопрос покупки Турцией российских комплексов может обострить противоречия между Анкарой и прочими странами-членами НАТО. В Вашингтоне уже заявили о возможности санкций в отношении Турции.
Столтенберг заметил, что каждый партнер Североатлантического альянса может сам решать, какое вооружение покупать, однако его волнуют возможные последствия приобретения Турцией С-400. По его словам, следовало бы избежать введения одной страной НАТО санкций в отношении другой страны-члена альянса.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в тот же день заявил, что его правительство хочет сохранить свои "сильные позиции" в НАТО, однако дискуссии о покупке С-400 он отвергает. Решение относится к "суверенным правам" Турции.
В феврале 2019 года глава управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир сообщил, что Анкара введет в эксплуатацию российские комплексы С-400 к октябрю 2019 года. Общая сумма сделки составляет 2,5 миллиарда долларов.
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