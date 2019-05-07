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ЕС угрожает Турции из-за бурения около Кипра
08:27 07.05.2019 |
Турция не признает правительство Никосии или соглашения относительно ИЭЗ. Анкара считает, что туркам-киприотам и Турции принадлежит право на добычу газа в блоках 4, 5, 6 и 7, через которые проходит морская граница Турции.
Как сообщает KeepTalkingGreece, в заявлении, опубликованном в субботу, верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Федерика Могерини заявила, что Европейский совет "решительно осудил продолжающиеся незаконные действия Турции в Восточном Средиземноморье".
Могерини пообещала "ответить соответствующим образом, проявив полную солидарность с Кипром": "Мы выражаем серьезную обеспокоенность в связи с намерением Турции проводить буровые работы в исключительной экономической зоне Кипра.
В марте 2018 г. Европейский совет решительно осудил продолжающиеся незаконные действия Турции в Восточном Средиземноморье. Поэтому мы настоятельно призываем Турцию проявить сдержанность, уважать суверенные права Кипра в его исключительной экономической зоне и воздержаться от любых незаконных действий, на которые ЕС ответит соответствующим образом, сохранив полную солидарность с Кипром".
Согласно недавнему заявлению Министерства иностранных дел Греции, греко-турецкие разногласия по поводу континентального шельфа Эгейского моря начались в ноябре 1973 г. "Тогда в правительственной газете Турции было опубликовано решение о том, что турецкой национальной нефтяной компании разрешено проводить исследования на греческом континентальном шельфе к западу от греческих островов на Восточно-Эгейских островах. С тех пор неоднократные попытки Турции нарушить суверенные права Греции на континентальном шельфе не раз приводили к трениям в двусторонних отношениях обеих стран, приблизив их к войне (1974, 1976, 1987 гг.)".
Трения усугубились на фоне авторитарного правления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Однако есть один вопрос, по которому сходятся правящая "Партия справедливости и развития Турции" (ПСР) и ее оппозиция, "Республиканская народная партия" (РНП), Они убеждены, что греческие острова - это оккупированная турецкая территория и их необходимо отвоевать. Эта решимость настолько сильна, что лидеры обеих партий выступают с открытыми угрозами вторгнуться в Эгейское море.
Единственное разногласие между двумя партиями состоит в том, чтобы доказать, кто является более могущественным и патриотичным, у кого есть мужество осуществить угрозу против Греции. РНП обвиняет "Партию справедливости и развития" президента Реджепа Тайипа Эрдогана в том, что та позволяет Греции оккупировать турецкие земли. "Партия справедливости и развития" нападает на РНП за то, что она позволила Греции захватить острова согласно Лозаннскому договору 1924 г., турецко-итальянским соглашениям 1932 г. и Парижскому договору 1947 г., который признал острова Эгейского моря греческой территорией".
Это было политикой Турции, несмотря на то что Греция и Турция являются членами НАТО с 1952 г. Греция стала членом ЕС в 1981 г. Турция из-за нарушений прав человека не смогла добиться этого статуса даже спустя десятилетия.
30 ноября официальные представители ЕС и Турции встретились в Брюсселе, чтобы обсудить соглашение об обмене разведданными между Европолом и Анкарой. Оно является одним из 72 требований, которым должна соответствовать Анкара, чтобы добиться безвизового режима в шенгенской зоне.
Анкара бросает постоянные вызовы суверенитету Греции на суше и на море. Это еще ряд причин, по которым она не может получить полное признание в Европе, в западных странах.
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