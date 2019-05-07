ЕС требует от Турции разъяснений после отмены итогов выборов мэра Стамбула

После отмены местных выборов в Стамбуле Евросоюз призвал ответственную избирательную комиссию незамедлительно представить обоснование своего решения. "Обоснование этого далеко идущего решения, принятого в крайне политизированном контексте, должно быть незамедлительно открыто для публичного расследования", - заявили в понедельник, 6 мая, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини и комиссар по вопросам расширения ЕС Йоханнес Хан (Johannes Hahn).

Свободные, справедливые и прозрачные выборы необходимы для любой демократии, а также для отношений между ЕС и Турцией, говорится в общем заявлении Могерини и Хана. "Для избирательной комиссии Стамбула важно иметь возможность выполнять свою работу независимым, открытым и прозрачным образом", - подчеркивают политики. Кроме того, полагают они, организаторам выборов следует пригласить и международных наблюдателей.

В результате мартовского голосования победу одержал представитель оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Экрем Имамоглу. Он получил почти на 15 тысяч голосов больше (примерно на 0,3%), чем бывший премьер-министр страны Бинали Йылдырым, выдвинутый на пост мэра правящей "Партией справедливости и развития" (ПСР). ПСР опротестовала результаты, заявив о многочисленных нарушениях. В понедельник избирательная комиссия аннулировала результаты результаты голосования. По сообщению государственного информационного агентства Anadolu, новое голосование пройдет 23 июня.