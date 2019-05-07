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Помпео обвинил РФ и Китай в «агрессивном поведении» в Арктике
08:16 07.05.2019 |
США намерены усилить свое присутствие в Арктике, чтобы, по словам американского госсекретаря Майка Помпео, противостоять "агрессивному поведению" РФ и Китая в регионе. "Арктика стала очагом глобальной конкуренции благодаря своим запасам нефти, газа и полезных ископаемых, а также изобилию рыбы", заявил Помпео перед началом встречи Арктического совета на министерском уровне в понедельник, 6 мая, в финском Рованиеми.
Помпео раскритиковал российские территориальные претензии на новые, более быстрые морские маршруты, которые можно будет использовать в результате глобального потепления. "Москва незаконно требует, чтобы другие страны обращались к России за разрешением на использование маршрута через Северный Ледовитый океан", - сказал Помпео. Он объявил, что США будут наращивать свое дипломатическое и военное присутствие в Арктике, в том числе путем восстановления ледокольного флота. Критику Помпео также вызвали намерения Пекина добиться влияния в полярном регионе.
В прошлом месяце Россия подчеркивала, что ее военные и экономические цели в Арктике не представляют угрозы для других стран. "Все, что мы делаем, - это обеспечение безопасности страны, мы никому не угрожаем", - сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
В Арктический совет входят Россия, Канада, США, Финляндия, Норвегия, Дания, Исландия и Швеция. Еще шесть стран - Китай, Индия, Южная Корея, Сингапур, Италия и Япония - имеют статус наблюдателя. Помимо прочего, Совет занимается защитой окружающей среды на Северном полюсе и проблемами климата.
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