Финансовые новости
- |
- 07.05.19
- |
- 22:54
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Американские юристы считают, что Трампа защищает от суда только должность
08:12 07.05.2019 |
Президент США Дональд Трамп избегает судебного преследования только благодаря своему посту. Так полагают более четырехсот бывших американских прокуроров, совместное обращение которых в понедельник, 6 мая, было опубликовано в ответ на отчет спецпрокурора Роберта Мюллера. Подписавшие письмо убеждены, что в отчете Мюллера, посвященном предполагаемым связям Трампа и его предвыборного штаба с Россией, содержится достаточно действий, за которые можно привлечь к суду. Среди подобных действий - попытки Трампа уволить Мюллера, ограничить масштаб расследования и помешать работе следователей со свидетелями.
Спецпрокурор Мюллер не пришел к выводу, мешал ли Трамп правосудию или нет, однако представил доказательства в пользу обеих точек зрения. На основании этих материалов министр юстиции США Уильям Барр заявил, что у него нет достаточных оснований для предъявления Трампу обвинений.
Авторы письма ссылаются на внутреннее положение американского Минюста от 1973 года, которое интерпретирует конституцию США в пользу действующего президента, которого невозможно привлечь к ответственности. Прокуроры в отставке полагают, что любой другой человек на месте Трампа уже был бы обвинен. Среди подписавших обращение - как представители Республиканской, там и Демократической партий.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Антикоррупционный суд возглавила Танасевич: Кто она такая
|Требования ЕС. В Украине вернут обязательный техосмотр авто
|Клуб «украиноботов»: Зачем «лидеры мнений» Порошенко бросились создавать ООшки
|Госдеп объяснил замену посла США в Украине
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Арктический совет впервые не смог принять итоговую декларацию
|Китай ужесточит критерии признания корпоративных кредитов проблемными
|Госдеп объяснил замену посла США в Украине
|Франция хочет, чтобы РФ осталась членом Совета Европы
|Ежегодно в ЕС пропадает 20% производимого продовольствия
|Минфин США отказал Конгрессу в доступе к налоговым декларациям Трампа
Это интересно
|Volkswagen выпустит вместе с NIU свой первый электрический скутер
|Гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold задержится до второй половины 2019 года
|Компания SpaceX успешно запустила к МКС грузовой корабль Dragon
|Почему из-за углекислого газа зеленеет планета
|В Японии успешно запустили первую частную ракету MOMO
|NASA потеряло $700 млн из-за мошенничества с показателями качества алюминия для ракет
|Амстердам запретил автомобили на бензине и дизеле с 2030 года