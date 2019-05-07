Американские юристы считают, что Трампа защищает от суда только должность

Президент США Дональд Трамп избегает судебного преследования только благодаря своему посту. Так полагают более четырехсот бывших американских прокуроров, совместное обращение которых в понедельник, 6 мая, было опубликовано в ответ на отчет спецпрокурора Роберта Мюллера. Подписавшие письмо убеждены, что в отчете Мюллера, посвященном предполагаемым связям Трампа и его предвыборного штаба с Россией, содержится достаточно действий, за которые можно привлечь к суду. Среди подобных действий - попытки Трампа уволить Мюллера, ограничить масштаб расследования и помешать работе следователей со свидетелями.

Спецпрокурор Мюллер не пришел к выводу, мешал ли Трамп правосудию или нет, однако представил доказательства в пользу обеих точек зрения. На основании этих материалов министр юстиции США Уильям Барр заявил, что у него нет достаточных оснований для предъявления Трампу обвинений.

Авторы письма ссылаются на внутреннее положение американского Минюста от 1973 года, которое интерпретирует конституцию США в пользу действующего президента, которого невозможно привлечь к ответственности. Прокуроры в отставке полагают, что любой другой человек на месте Трампа уже был бы обвинен. Среди подписавших обращение - как представители Республиканской, там и Демократической партий.