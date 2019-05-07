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Генпрокурора США Уильяма Барра могут обвинить в неуважении к Конгрессу
08:08 07.05.2019 |
Представители Демократической партии в Конгрессе США пригрозили начать расследование в отношении генерального прокурора и одновременно министра юстиции страны Уильяма Барра по факту неуважения к парламенту. Об этом в понедельник, 6 апреля, заявил председатель комитета Палаты представителей по делам юстиции Джеральд Надлер. По его словам, если органы правосудия не пойдут на уступки, комитет соберется уже 8 апреля, чтобы подготовить соответствующую резолюцию, обсудить ее и проголосовать за нее.
Комитет требовал от Барра представить полную версию доклада специального прокурора Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году, а также основополагающие доказательства к нему. Срок, назначенный комитетом, истек 6 мая, но министерство юстиции так и не предоставило документ. Подобное поведение Барра не оставляет комитету иного выхода, кроме расследования в отношении генпрокурора, заявил Надлер.
Барр отказался участвовать в слушаниях
2 мая Барр отказался от участия в слушаниях в Палате представителей Конгресса. "Он может бежать, но не может спрятаться", - прокомментировал его поведение конгрессмен-демократ Хаким Джефрис.
Демократы считают, что Барр, публикуя лишь краткое резюме по материалам доклада Мюллера, некорректно проинформировал общество и действовал "скорее как личный адвокат Трампа, а не как министр юстиции". В частности, это касается ответа на вопрос, препятствовал ли президент США проводимому расследованию. В докладе Мюллера нет окончательного ответа на этот вопрос: приведены лишь возможные аргументы за и против. Но Барр обвинил, что президент США невиновен.
История повторяется
В июне 2012 года республиканское большинство комитета Палаты представителей по надзору и правительственной реформе приняло резолюцию, рекомендовавшую палате обвинить генпрокурора США, демократа Эрика Холдера в неуважении к Конгрессу, напоминает агентство dpa. Причиной стал отказ министра юстиции предоставить законодателям документы о закончившейся неудачей тайной операции спецслужб США по борьбе с контрабандой оружия в Мексику.
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