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Китай отклонил идею переговоров с США и РФ о ядерном разоружении
08:03 07.05.2019 |
Пекин отклонил предложение американского президента Дональда Трампа о совместном ограничении ядерного оружия США, Россией и Китаем. Китай не будет участвовать в подобных трехсторонних переговорах об атомном разоружении, заявил в понедельник, 6 мая, официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан в ответ на просьбу журналистов прокомментировать инициативу Трампа.
По словам дипломата, ядерные арсеналы Китая достаточно велики, чтобы обеспечить собственную безопасность, но они не могут сравниться с запасами США и России. Страны, обладающие преимуществом в этом вопросе, должны демонстрировать прогресс в разоружении, цитирует Гэн Шуана агентство Reuters.
Дональд Трамп 3 мая сообщил, что во время телефонных переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным обсудил возможность нового пакта об ограничении ядерного оружия. На следующий день на пресс-конференции с премьер-министром Словакии Петером Пеллегрини он рассказал, что к такому всеобъемлющему соглашению мог бы присоединиться Китай и что в Пекине на эту идею смотрят даже более позитивно, чем на возможность завершить переговоры с Вашингтоном о спорных вопросах взаимной торговли.
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