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ЦИК Турции отменил итоги выборов мэра Стамбула
22:25 06.05.2019 |
Высшая избирательная комиссия Турции отменила результаты выборов мэра Стамбула, состоявшихся 31 марта нынешнего года. Об этом в понедельник, 6 мая, сообщило государственное информационное агентство Anadolu.
В результате мартовского голосования победу одержал представитель оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Экрем Имамоглу. Он получил почти на 15 тысяч голосов больше (примерно на 0,3%), чем бывший премьер-министр страны Бинали Йылдырым, выдвинутый на пост мэра правящей "Партией справедливости и развития" (ПСР). ПСР опротестовала результаты, заявив о многочисленных нарушениях. Избирательная комиссия большинством голосов аннулировала результаты. Новые выборы мэра крупнейшего города Турции назначены на 23 июня.
Это обычная диктатура
В Народно-республиканской партии уже отреагировали на решение турецкой ЦИК. "Это незаконно - побеждать ПРС. Эта система, которая перевешивает волю народа и пренебрегает законом, не является ни демократической, ни законной. Это обычная диктатура", - написал в своем микроблоге Twitter заместитель председателя НРП Онурсал Адигюзель.
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