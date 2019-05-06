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Япония пополнит список стран, владеющих кибероружием
17:19 06.05.2019 |
Предположительно, работа над вредоносным ПО будет закончена к концу текущего финансового года.
Министерство обороны Японии начнет разработку кибероружия, которое будет использоваться исключительно для самообороны. Предполагается, что созданием вредоносного ПО займутся государственные подрядчики, а работа над ним будет завершена к концу текущего финансового года, сообщают местные СМИ.
По имеющимся данным, вредоносное ПО будет включать вирусы и бэкдоры, однако власти не разглашают информацию о возможностях программы и ситуациях, в которых она будет задействована. Предположительно, разработка будет использоваться только в случаях атак на японские структуры и только против атакующих.
Несколько лет назад Япония уже пыталась создать кибероружие. В 2012 году правительство страны поручило компании Fujitsu разработать ПО для обнаружения и обезвреживания источников кибератак, однако данный проект не принес желаемых результатов.
Напомним, в январе нынешнего года японское правительство одобрило поправку в закон, наделяющую сотрудников Национального института информационно-коммуникационных технологий Японии правом взламывать IoT-устройства граждан в рамках исследования безопасности гаджетов. В рамках программы планируется проверить безопасность более 200 млн IoT-устройств (маршрутизаторы, web-камеры и т.д.), как домашних, так и корпоративных.
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