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Баффетт: иногда безумие - лучшая тактика в переговорах
17:00 06.05.2019 |
Иногда для того, чтобы получить желаемый результат на переговорах, лучшая тактика - вести себя безумно. Так Уоррен Баффетт прокомментировал в интервью CNBC новый неожиданный поворот в и без того затянувшемся процессе американо-китайских торговых переговоров.
При этом американский миллиардер признал, что падение основных глобальных фондовых индексов является "рациональной" реакцией на сообщение Дональда Трампа в Twitter.
По словам Баффетта, ставки в "опасной игре", в которую играют две экономические супердержавы, крайне высоки. "Но это не значит, что играть в нее не стоит", - отметил один из крупнейших в мире инвесторов.
Баффет заметил, что разные люди предпочитают вести переговоры по-разному и что он, будучи на месте Дональда Трампа, вел бы себя иначе. "У меня более последовательный способ ведения переговоров", - пояснил "Волшебник из Омахи", отметив, не называя при этом имени Трампа, что другие люди "действительно любят играть в игры".
При этом глава Berkshire Hathaway отметил, что эскалация торговой войны между США и Китаем будет иметь "очень плохие" последствия для всего мира. Однако инвестор полагает, что реальная угроза развертывания полномасштабного конфликта все-таки не очень велика.
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