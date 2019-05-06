Терезу Мэй обвинили в разглашении тайны переговоров по «Брекзиту»

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй нарушила условия конфиденциальности переговоров, которые ее партия ведет с парламентской оппозицией по вопросу нового соглашения по "Брекзиту".

Об этом заявил министр финансов теневого кабинета лейбористов (второй человек в оппозиции) Джон Макдоннелл. По его словам, премьер-министр поставила под угрозу срыва переговоры по "Брекзиту" ради собственных интересов.

Столь резкая реакция последовала в ответ на публикацию британского еженедельника The Sunday Times, который в воскресенье, 5 мая, сообщил возможные условия компромисса, который Мэй якобы собирается предложить, чтобы заручиться поддержкой оппозиционной партии.

На что готова Тереза Мэй

"Премьер-министр Мэй на этой неделе готова пойти на последний отчаянный риск, чтобы добиться "Брекзита", и предложить Джереми Корбину три крупных компромисса в обмен на поддержку при проведении (через парламент . - Ред.) новой сделки", - указали журналисты The Sunday Times.

Вопросы, по которым Мэй якобы готова пойти на уступки, - это создание временного таможенного союза с ЕС, действующего до очередных всеобщих выборов в 2022 году, а также введение единых правил рыночного оборота для определенных категорий товаров и принятие закона, гарантирующего трудящимся в Великобритании те же права, что и в Евросоюзе.

"Мы работали на условиях конфиденциальности, как нас и просили. Мы не давали брифингов перед СМИ. Поэтому факт того, что премьер-министр нарушила эти правила, вызывает большое разочарование", - заявил Макдоннелл.

"Если она так себя ведет, я вполне могу понять, почему она не смогла договориться о приличной сделке с ЕС", - добавил политик.

Провал тори и лейбористов на коммунальных выборах

В тот же день британская газета The Daily Mail опубликовала статью главы британского правительства, в которой она призывает лидера Лейбористской партии Джереми Корбина как можно скорее договориться о компромиссе по "Брекзиту".

Некоторые эксперты трактуют это выступление Мэй как реакцию на сигнал, который послали политикам избиратели на прошедших в Британии в четверг, 2 мая, коммунальных выборах.

По их итогам возглавляемая Мэй партия консерваторов потеряла 1335 из 4000 мандатов, а вместе с этим и большинство в 45 коммунах. Лейбористы лишились 86 мандатов. Победителем из выборной гонки вышла партия либеральных демократов, выступающая за углубление связей с Евросоюзом, а также партия "зеленых".





Во вторник, 7 мая, в британском парламенте должны б

Угроза раскола в партиях лейбористов и консерваторов

удут возобновиться официальные переговоры по условиям выхода Соединенного Королевства из состава ЕС. Однако, как бы ни сложилась ситуация, любое компромиссное решение может привести к глубокому внутреннему расколу как в лагере лейбористов, так и в партии тори.

Консерваторы, требующие жесткого "Брекзита", выступают резко против таможенного союза с ЕС и требуют отставки Мэй с поста премьер-министра Великобритании.

В свою очередь партия лейбористов настаивает на проведении повторного референдума - с вариантом, при котором Соединенное Королевство останется частью Евросоюза.

Изначально планировалось, что Великобритания покинет Евросоюз 29 марта. Однако после того как сделка по "Брекзиту", согласованная Мэй с Брюсселем, трижды провалилась в британском парламенте, выход Соединенного Королевства из состава ЕС был отложен до 31 октября 2019 года.