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Терезу Мэй обвинили в разглашении тайны переговоров по «Брекзиту»
08:36 06.05.2019 |
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй нарушила условия конфиденциальности переговоров, которые ее партия ведет с парламентской оппозицией по вопросу нового соглашения по "Брекзиту".
Об этом заявил министр финансов теневого кабинета лейбористов (второй человек в оппозиции) Джон Макдоннелл. По его словам, премьер-министр поставила под угрозу срыва переговоры по "Брекзиту" ради собственных интересов.
Столь резкая реакция последовала в ответ на публикацию британского еженедельника The Sunday Times, который в воскресенье, 5 мая, сообщил возможные условия компромисса, который Мэй якобы собирается предложить, чтобы заручиться поддержкой оппозиционной партии.
На что готова Тереза Мэй
"Премьер-министр Мэй на этой неделе готова пойти на последний отчаянный риск, чтобы добиться "Брекзита", и предложить Джереми Корбину три крупных компромисса в обмен на поддержку при проведении (через парламент . - Ред.) новой сделки", - указали журналисты The Sunday Times.
Вопросы, по которым Мэй якобы готова пойти на уступки, - это создание временного таможенного союза с ЕС, действующего до очередных всеобщих выборов в 2022 году, а также введение единых правил рыночного оборота для определенных категорий товаров и принятие закона, гарантирующего трудящимся в Великобритании те же права, что и в Евросоюзе.
"Мы работали на условиях конфиденциальности, как нас и просили. Мы не давали брифингов перед СМИ. Поэтому факт того, что премьер-министр нарушила эти правила, вызывает большое разочарование", - заявил Макдоннелл.
"Если она так себя ведет, я вполне могу понять, почему она не смогла договориться о приличной сделке с ЕС", - добавил политик.
Провал тори и лейбористов на коммунальных выборах
В тот же день британская газета The Daily Mail опубликовала статью главы британского правительства, в которой она призывает лидера Лейбористской партии Джереми Корбина как можно скорее договориться о компромиссе по "Брекзиту".
Некоторые эксперты трактуют это выступление Мэй как реакцию на сигнал, который послали политикам избиратели на прошедших в Британии в четверг, 2 мая, коммунальных выборах.
По их итогам возглавляемая Мэй партия консерваторов потеряла 1335 из 4000 мандатов, а вместе с этим и большинство в 45 коммунах. Лейбористы лишились 86 мандатов. Победителем из выборной гонки вышла партия либеральных демократов, выступающая за углубление связей с Евросоюзом, а также партия "зеленых".
Во вторник, 7 мая, в британском парламенте должны б
Угроза раскола в партиях лейбористов и консерваторов
удут возобновиться официальные переговоры по условиям выхода Соединенного Королевства из состава ЕС. Однако, как бы ни сложилась ситуация, любое компромиссное решение может привести к глубокому внутреннему расколу как в лагере лейбористов, так и в партии тори.
Консерваторы, требующие жесткого "Брекзита", выступают резко против таможенного союза с ЕС и требуют отставки Мэй с поста премьер-министра Великобритании.
В свою очередь партия лейбористов настаивает на проведении повторного референдума - с вариантом, при котором Соединенное Королевство останется частью Евросоюза.
Изначально планировалось, что Великобритания покинет Евросоюз 29 марта. Однако после того как сделка по "Брекзиту", согласованная Мэй с Брюсселем, трижды провалилась в британском парламенте, выход Соединенного Королевства из состава ЕС был отложен до 31 октября 2019 года.
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