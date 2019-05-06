МВФ предлагает ввести налог на выбросы двуокиси углерода в воздух во всем мире

Международный валютный фонд (МВФ) высказался за идею ввести налог на выбросы двуокиси углерода в воздух. Об этом говорится в докладе МВФ, обнародованном в пятницу, 3 мая.

Чтобы воплотить в жизнь цели Парижской климатического соглашения, уровень выбросов в атмосферу двуокиси углерода к 2030 году необходимо сократить на одну треть, а также ввести сбор за тонну выброса углекислого газа на уровне 70 долларов, объяснили глава МВФ Кристин Лагард и директор по фискальной политики организации Витор Гаспар.

Они сообщили о росте консенсуса относительно того, что налогообложение является "наиболее эффективным инструментом" для ограничения использования ископаемых видов топлива и связанных с ним выбросов двуокиси углерода. Кроме того, налог может обеспечить накопление средств для перехода на возобновляемые источники энергии.

В то же время налогообложения в разных странах, по подсчетам МВФ, будет иметь различное влияние на уровень выбросов углекислого газа. Так, в Китае, стране с наибольшими выбросами в мире, налог в размере 35 долларов может привести к сокращению выбросов CO2 на 30 процентов. То же самое касается Индии и Южной Африки, где энергия преимущественно производится из угля. В странах, использующих энергию из других источников, налог приведет к снижению вредных выбросов только на десять процентов.

Напомним, что цель климатического соглашения, заключенного в Париже в 2015 году, - не допустить повышения средней мировой температуры более чем на два градуса по Цельсию до конца века по сравнению с уровнем доиндустриальной эпохи. Согласно опубликованной в октябре 2018 спецдоклада Межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC), потепление на 1,5 градуса и выше может привести к долгосрочным и необратимым изменениям и гибели некоторых экосистем.

Если уровень выбросов СО2 не изменится, то к 2030 году климат Земли может стать почти таким же жарким и сухим, каким он был три миллиона лет назад, говорится в исследовании, опубликованном 10 декабря 2018 в журнале Национальной академии наук США (PNAS). Это может привести к сильному подъему уровня мирового океана и других изменений.

Ученые уверены, что только ужесточение штрафов на каждую выброшенную тонну СО2, полный пересмотр налоговой политики и государственная поддержка проектов по развитию чистой энергетики позволят человечеству избежать глобального потепления. И действовать нужно прямо сейчас. К 2030 году уровень выбросов CO2 должен сократиться на 55%.

Ранее Агентство Европейского Союза Eurofound представило доклад «Энергетический сценарий: влияние Парижского соглашение на занятость», в котором анализируются среднесрочные экономические последствия реализации Парижского соглашения для Европы и ряда других регионов мира.