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На выборах президента Северной Македонии победил кандидат правящей партии
07:42 06.05.2019 |
Кандидат от правящего "Социал-демократического союза Македонии" Стево Пендаровский одерживал победу во втором туре выборов президента Республики Северная Македония, набрав 52 процента голосов. Об этом в воскресенье, 5 мая, сообщила Государственная избирательная комиссия (ГИК).
Его соперница Гордана Силяновска-Давкова от оппозиционной правоконсервативной "ВМРО-ДПМНЕ" получила 44 процента. Четыре процента бюллетеней признаны недействительными. Как сообщила ГИК, в выборах приняло участие 46,7 процента избирательный. Таким образом преодолен барьер в 40 процентов, необходимый для того, чтобы голосование было признано состоявшимся.
Пендаровский придет на смену Гёрге Иванову, на выборах 2009 года баллотировавшемуся от "ВМРО-ДПМНЕ". По закону Иванов после нахождения два срока у власти больше не мог выставлять свою кандидатуру.
Проверка для правительства
Стево Пендаровский ранее занимал должность национального координатора по подготовке Македонии к членству в Североатлантическом альянсе. Президент исполнят в стране представительские функции. Тем не менее результаты выборов стали проверкой для правительства премьера Зорана Заева, подписавшего соглашение о переименовании страны в Республику Северная Македония, что фактически снимает преграды для ее вступления в НАТО.
Конфликт между Афинами и Скопье
Бывшая югославская республика - Македония - в 1999 году присоединилась к плану действий по подготовке к членству НАТО. Но Греция блокировала ее вступление в альянс и Евросоюз. Из-за наличия в составе Греции области Македония Афины опасались, что в случае закрепления названия "Македония" за соседним государством Скопье может предъявить претензии на часть греческой территории.
В июне 2018 года премьер-министр Греции Алексис Ципрас и его македонский коллега Зоран Заев подписали Преспанское соглашение о переименовании Македонии в Республику Северная Македония. В январе соответствующие поправки в конституцию поддержало необходимое большинство депутатов парламента в Скопье. Две недели спустя соглашение с Македонией о переименовании страны ратифицировал и парламент Греции, открыв Скопье дорогу для вступления в ЕС и НАТО.
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