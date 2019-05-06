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В Брунее однополый секс не будут карать смертной казнью
07:37 06.05.2019 |
В Брунее мораторий на смертную казнь будет продолжать свое действие, несмотря на вступление в апреле в силу норм шариата, предполагающих, в частности забивание камнями за гомосексуальные связи и супружескую измену.
Об этом в воскресенье, 5 мая, сообщил султан Хассанал Болкиах в телеобращении перед началом Рамадана - обязательного для мусульман месяца поста.
"На протяжении более двух десятилетий мы де-факто практиковали мораторий на смертную казнь в отношении случаев, подпадающих под юрисдикцию общего права. Этот запрет будет применяться и к случаям, рассматриваемым в рамках законов шариата и предусматривающим широкие возможности для смягчения взыскания", - заверил султан.
Критика со стороны знаменитостей
Ранее власти Брунея подверглись жесткой критике со стороны мирового сообщества и целого ряда знаменитостей, включая американского актера Джорджа Клуни и британского певца Элтона Джона.
Правозащитная организация Amnesty International также осудила новые законы.
"Бруней должен немедленно остановить введение этих жестоких наказаний и пересмотреть уголовный кодекс в соответствии со своими обязательствами в области прав человека", - отмечалось в заявлении AI.
МИД Германии рекомендовал гражданам ФРГ, желающим посетить Бруней, внимательно ознакомиться с действующими там законами. "Состав преступлений, согласно законам шариата, в отдельных случаях касается и лиц, не являющихя мусульманами, особенно если один из участников - мусульманин", - говорилось, частности, в сообщении ведомства.
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