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США направляют авианосец для «бескомпромиссного ответа» Ирану
07:23 06.05.2019 |
Вашингтон направляет авианосную ударную группировку во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" и тактическую группу бомбардировщиков в регион Центрального командования ВС США. Об этом в воскресенье, 5 мая, заявил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.
По его словам, данный шаг призван продемонстрировать, что Соединенные Штаты готовы дать "бескомпромиссный ответ" на любое посягательство на свои интересы или на интересы своих союзников в ближневосточном регионе. Болтон подчеркнул, что США "не стремятся к войне с иранским режимом", однако готовы отреагировать на любое нападение Корпуса стражей исламской революции или регулярных войск сил Ирана.
Тегеран мобилизует все ресурсы для обхода санкций
Тегеран в свою очередь пообещал мобилизовать все ресурсы, в том числе использовать серый рынок для продажи нефти, с целью преодоления последствий от санкций США. Как заявил ранее 5 мая замминистра нефти по международным и торговым вопросам Амир Хосейн Заманиния, речь идет об ответе на ограничительные меры, которые Иран считает "несправедливыми и незаконными".
При этом Заманиния добавил, что для преодоления последствий давления со стороны Вашингтона "потребуется принятие серьезных решений по финансовому и экономическому регулированию, и правительство работает над этим".
Санкции США в отношении Ирана
В мае 2018 года США вышли из подписанного в 2015 году ядерного соглашения с Ираном. Этот документ предусматривал выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций.
В ноябре минувшего года Вашингтон возобновил санкции в отношении Ирана, потребовав от государств-союзников прекратить покупать иранскую нефть под угрозой штрафных мер для компаний-закупщиков. Однако США сделали для восьми стран исключения, которые истекли через 180 дней, 2 мая этого года. Еще до этого момента США подчеркивали, что администрация президента США Дональда Трампа и ее союзники твердо намерены "поддерживать и расширять экономическое давление" на Иран. Позднее министр энергетики Соединенных Штатов Рик Перри выступил в защиту санкций Вашингтона, указав на связи Тегерана с террористическими организациями и отсутствием в Исламской Республике правового государства.
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