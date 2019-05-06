Группа Лимы обвинила Мадуро в защите террористов в Колумбии

Страны-участницы Группы Лимы обвиняют главу Венесуэлы Николаса Мадуров защите "групп террористов" в Колумбии. Об этом говорится в совместном заявлении членов блока, опубликованном на сайте МИД Перу в пятницу, 3 мая. Группа Лимы осуждает попытки любых действий "нелегитимного режима" Мадуро, представляющие угрозу безопасности региона и жизни колумбийского президента Ивана Дуке.

Участники блока в ходе заседания в Перу решили привлечь Кубу к урегулированию кризиса в Венесуэле, подчеркивается в заявлении. Кроме того, они призвали Россию, Турцию и другие страны, поддерживающие режим Мадуро, способствовать демократической передаче власти.

Мировому сообществу и ООН следует усилить сотрудничество с государствами, принимающими беженцев из Венесуэлы, отмечается в документе. Группа Лимы предложила провести экстренную встречу с международной контактной группой для обсуждения ситуации в южноамериканской стране.

Хуан Гуайдо против Николаса Мадуро

С начала 2019 года Венесуэла находится в глубоком политическом и социальном кризисе. После вступления Николаса Мадуро на пост главы государства на второй срок 22 января в стране начались активные политические протесты. На следующий день председатель парламента южноамериканской страны Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента.

Легитимность его лидерства признали большинство стран Евросоюза, а также США, Канада, Австралия, часть стран Латинской Америки и Организация американских государств. В апреле законодательное собрание Венесуэлы, по-прежнему выступающее на стороне Мадуро, лишило Гуайдо депутатской неприкосновенности.

Временный президент Венесуэлы 30 апреля объявил о начале решающего этапа операции "Свобода" по лишению власти главы страны Мадуро.