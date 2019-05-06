Финансовые новости
- |
- 06.05.19
- |
- 11:27
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
США поднимут пошлины на товары из КНР
07:12 06.05.2019 |
США до конца недели поднимут тарифы с 10 до 25 процентов на импортируемую из Китая продукцию на общую сумму в 200 млрд долларов.
Об этом в воскресенье, 5 мая, написал в Twitter американский президент Дональд Трамп.
"В течение 10 месяцев Китай платил США 25-процентные пошлины на высокотехнологичную продукцию на сумму в 50 млрд долларов и 10-процентные - на другие товары на сумму в 200 млрд долларов", - напомнил глава Белого дома.
"Эти выплаты частично объясняют наши отличные успехи в экономике", - уверен он.
Тарифы повысят к 10 мая
Трамп уточнил, что решение о повышении отчислений вступит в силу 10 мая. Между тем ряд экспертов уже высказал мнение, что, начисляя тарифы, президент США навредит, в первую очередь, американским пользователям. Уверенность в этом, в частности, выразил глава Института мировой экономики (IfW) в немецком городе Киле - Габриэль Фельбермайр (Gabriel Felbermayr): "По нашим оценкам, президент США первыми обложил (пошлинами. - Ред.) самые выгодные для импорта товары".
"Если он распространит тарифы на остальную ввозимую продукцию, то он непременно дойдет и до товаров, для которых соотношение затрат и экономических выгод, особенно неблагоприятно", - уверен Фельбермайр.
"Это отразится на потребителях, причем в ряде случаев - существенно", - подчеркнул аналитик.
Ранее в Пентагоне сообщили, что, по оценкам американских военных, Пекин готов нарастить число своих военных баз за рубежом, чтобы обеспечить безопасность таких своих глобальных проектов, как "Один пояс - один путь".
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Гривня отыграла на межбанке утраченные вчера позиции, благодаря вышедшим на рынок обязательным продажам валюты
|Триумф победителя: Что Коломойский хочет получить от Украины
|«Заслон» и «Дуплет». Почему американские танки Эрдогана модернизирует Украина
|Доллар на межбанке резко подорожал после того, как валютный рынок опустел
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Большинство избирателей США против импичмента Трампа - опрос
|Северная Корея провела новые ракетные испытания
|Грязная нефть «Дружбы» в трубах ЕС: проблемы нарастают, решения нет
|Экс-главу охраны Лукашенко обвинили в получении взятки от компании из РФ
|В России запретили анонимно пользоваться мессенджерами
|Терезу Мэй обвинили в разглашении тайны переговоров по «Брекзиту»
Это интересно
|Microsoft запустила «отзеркаливание» оповещений Android на Windows 10
|15 правил этикета при написании электронных писем
|Самой красивой банкнотой в 2018 году признана купюра в 10 канадских долларов
|Google разрешила пользователям автоматически удалять информацию о себе
|Google разрешила разработчикам создавать приложения под «автомобильный» Android
|Tesla анонсировала сервиса беспилотных автомобилей Robotaxi
|Бюджетный прорыв. Представлен первый в мире встроенный в экран дактилоскоп для LCD