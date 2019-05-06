США поднимут пошлины на товары из КНР

США до конца недели поднимут тарифы с 10 до 25 процентов на импортируемую из Китая продукцию на общую сумму в 200 млрд долларов.

Об этом в воскресенье, 5 мая, написал в Twitter американский президент Дональд Трамп.

"В течение 10 месяцев Китай платил США 25-процентные пошлины на высокотехнологичную продукцию на сумму в 50 млрд долларов и 10-процентные - на другие товары на сумму в 200 млрд долларов", - напомнил глава Белого дома.

"Эти выплаты частично объясняют наши отличные успехи в экономике", - уверен он.

Тарифы повысят к 10 мая

Трамп уточнил, что решение о повышении отчислений вступит в силу 10 мая. Между тем ряд экспертов уже высказал мнение, что, начисляя тарифы, президент США навредит, в первую очередь, американским пользователям. Уверенность в этом, в частности, выразил глава Института мировой экономики (IfW) в немецком городе Киле - Габриэль Фельбермайр (Gabriel Felbermayr): "По нашим оценкам, президент США первыми обложил (пошлинами. - Ред.) самые выгодные для импорта товары".

"Если он распространит тарифы на остальную ввозимую продукцию, то он непременно дойдет и до товаров, для которых соотношение затрат и экономических выгод, особенно неблагоприятно", - уверен Фельбермайр.

"Это отразится на потребителях, причем в ряде случаев - существенно", - подчеркнул аналитик.

Ранее в Пентагоне сообщили, что, по оценкам американских военных, Пекин готов нарастить число своих военных баз за рубежом, чтобы обеспечить безопасность таких своих глобальных проектов, как "Один пояс - один путь".