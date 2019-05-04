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Амстердам запретил автомобили на бензине и дизеле с 2030 года
Городской совет Амстердама запретил въезд в город автомобилям, работающим на бензине и дизельном топливе, с 2030 года.
Как сообщает Reuters, принятая программа подразумевает плавный переход к запрету. С 2020 года въезд в город запретят автомобилям на дизельном топливе старше 15 лет, с 2022 года в центр не смогут въезжать автобусы, с 2025 года этот запрет распространится на скутеры и мотоциклы.
Власти также анонсировали ряд программ по стимулированию перехода населения на электрокары. В частности, жителям будут частично компенсироваться плата за парковку и зарядку автомобилей.
Напомним, в Швейцарии разработали самые мощные батареи для электромобилей.
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