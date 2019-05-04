Китай планирует создание зарубежных военных баз для защиты инвестиций в программу «Один пояс, один путь» – Пентагон

Китай планирует расширять свое военное присутствие в мире за счет строительства новых зарубежных военных баз, что обусловлено необходимостью защиты инвестиций в реализуемую Пекином программу "Один пояс, один путь", считает Пентагон.

"Продвижение Китаем таких проектов, как "Один пояс, один путь", вероятно, приведет к расширению сети военных баз за рубежом, так как в Пекине осознают необходимость обеспечения безопасности для проектов в рамках этой программы", - говорится в ежегодном докладе Пентагона конгрессу о военной политике КНР.

В нем говорится, что Китай будет стремиться к созданию дополнительных военных баз в странах, с которыми он имеет давние дружеские отношения и схожие стратегические интересы, таких, как Пакистан, и в которых есть прецедент для размещения иностранных военных объектов.

Целью Китая, по мнению Пентагона, является создание сети военных баз в странах Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и в западной части Тихого океана, отмечается в документе.

Пентагон прогнозирует активизацию китайского военного присутствия в Арктике, в частности, за счет подводного флота, для сдерживания возможных ядерных ударов.

В докладе также утверждается, что обнародованный Китаем размер оборонного бюджета занижен. В частности, в 2018 году КНР израсходовала на военные цели около $200 млрд, в то время как было объявлено о $176 млрд. До 2022 года, по оценкам Пентагона, военный бюджет Китай увеличится на 6% ежегодно, и достигнет $260 млрд.

В то же время в документе говорится, что "сложно рассчитать точные цифры военных расходов Китая из-за плохой транспарентности".