Финансовые новости
- |
- 04.05.19
- |
- 02:45
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Сенат США не смог преодолеть вето Трампа по Йемену
09:01 03.05.2019 |
Американские сенаторы не смогли отклонить президентское вето и прекратить поддержку военной операции в Йемене. Для преодоления вето не хватило 14 голосов.
Сенат США не смог преодолеть вето, наложенное президентом страны Дональдом Трампом на резолюцию Конгресса, которая призывает Вашингтон прекратить поддержку военной операции в Йемене, проводимой под руководством Саудовской Аравии. Против вето в Сенате в четверг, 2 мая, проголосовали 53 сенатора, за сохранение вето - только 45 сенаторов. Для преодоления президентского вето требовались голоса двух третей членов Сената, то есть 67 человек.
Трамп воспользовался правом вето в середине апреля, назвав резолюцию Конгресса "ненужной" и "опасной" попыткой ограничить его полномочия. Участие США в операции в Йемене, по его словам, уменьшает количество жертв среди гражданского населения и противодействует распространению терроризма в регионе.
Вооруженный конфликт в Йемене длится с 2014 года. В нем участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла"и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, поддерживаемые Ираном. Им противостоят правительственные войска и формирования, лояльные президенту Абде Раббо Мансуре Хади, получающие поддержку с воздуха и на земле от арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.
Согласно докладу Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), опубликованному в декабре 2018 года, в Йемене каждый десять минут в результате авиаударов, болезни или недостаточного питания умирает ребенок.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Гривня отыграла на межбане утраченные вчера позиции, благодаря вышедшим на рынок обязательным продажам валюты
ТОП-НОВОСТИ
|Триумф победителя: Что Коломойский хочет получить от Украины
|«Заслон» и «Дуплет». Почему американские танки Эрдогана модернизирует Украина
|Доллар на межбанке резко подорожал после того, как валютный рынок опустел
|В НБУ назвали предел роста украинской экономики
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Амстердам запретил автомобили на бензине и дизеле с 2030 года
|Канцлер Австрии подтвердил поддержку «Северного потока - 2»
|Китай планирует создание зарубежных военных баз для защиты инвестиций в программу «Один пояс, один путь» – Пентагон
|Сенат США не смог преодолеть вето Трампа по Йемену
|Великобритания решила не отказываться от монет в 1 и 2 пенса
|Неарктическим странам не дадут влиять на разработку правил в Арктике
Это интересно
|Google разрешила пользователям автоматически удалять информацию о себе
|Google разрешила разработчикам создавать приложения под «автомобильный» Android
|Tesla анонсировала сервиса беспилотных автомобилей Robotaxi
|Бюджетный прорыв. Представлен первый в мире встроенный в экран дактилоскоп для LCD
|Автомобили Tesla Model S и Model X модернизировали: увеличен запас хода, изменена подвеска и увеличена скорость зарядки
|Учёным удалось при помощи импланта в головном мозге воспроизвести мысленную речь
|Китайский университет и стартап из Пекина запустили возвращающуюся ракету