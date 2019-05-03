Финансовые новости
- |
- 03.05.19
- |
- 09:03
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Великобритания решила не отказываться от монет в 1 и 2 пенса
08:54 03.05.2019 |
Министр финансов Великобритании заверил, что Лондон не будет упразднять монеты достоинством в 1 и 2 пенса. В стране до сих пор живет 2,2 млн человек, пользующихся только наличными деньгами.
Правительство Великобритании, несмотря на разгоревшуюся в обществе дискуссию, решило оставить в обороте монеты достоинством в 1 и 2 пенса. Об этом говорится в заявлении министра финансов Соединенного Королевства Филипа Хаммонда, распространенного в пятницу, 3 мая.
Признав заслуги применения новейших технологий в банковской сфере, Хаммонд заверил, что "многие миллионы людей все еще нуждаются в наличных деньгах". "И я хочу, чтобы люди имели выбор, в какой форме они их используют свои деньги", - подчеркнул он.
В 2018 года Филип Хаммонд заявил, что медные монеты годятся только для собирания в "банки из-под мармелада". Это заявление вызвало немало критики у представителей бизнеса. "Фирма, которая продает продукт за 99 пенсов, должна быть в состоянии дать покупателю сдачу в 1 пенс, если он заплатит монетой в 1 фунт", - сказал Майк Черри из Федерации малого бизнеса. Всего в Великобритании живет около 2,2 млн людей, пользующихся исключительно наличными и не имеющими банковского счета.
В 2013 году в Еврокомиссии обсуждалась идея отказаться от монет достоинством в 1 и 2 евроцента, так как их себестоимость значительно превышает номинал. В результате с 2002 года, когда валюта евро поступила в наличное обращение, страны еврозоны потеряли на их выпуске свыше 1,4 млрд евро.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|В НБУ назвали предел роста украинской экономики
|Почему Порошенко очень скрыто благословили 75% избирателей
|Несостоявшееся перемирие. Что заставило «гибридов» перейти на Донбассе к новой тактике
|Виртуальный президент. Когда Зеленский предложит ввести должность вице-президента
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Сенат США не смог преодолеть вето Трампа по Йемену
|Великобритания решила не отказываться от монет в 1 и 2 пенса
|Неарктическим странам не дадут влиять на разработку правил в Арктике
|Россия лидирует среди покупателей золота в 2019 году - World Gold Council
|Король Таиланда женился на своей телохранительнице и объявил ее королевой
|Объем прямых иностранных инвестиций в мире упал на 27% в 2018г - ОЭСР
Это интересно
|Учёным удалось при помощи импланта в головном мозге воспроизвести мысленную речь
|Китайский университет и стартап из Пекина запустили возвращающуюся ракету
|Facebook могут оштрафовать на $5 млрд США - СМИ
|Студент хочет отсудить $1 млрд у Apple за ошибку системы распознавания лиц
|Перенос мобильного номера с 1 мая. Как это будет работать?
|Флагманский смартфон Meizu 16s представлен официально
|H&M планирует продавать секонд–хэнд