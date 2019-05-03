Неарктическим странам не дадут влиять на разработку правил в Арктике

В США заявили, не позволят таким странам, как Китай, которые не являются членами Арктического совета, претендовать на роль в разработке правил, регулирующих северные регионы. Об этом в четверг, 2 мая, заявил высокопоставленный американский чиновник перед встречей представителей форума, которая пройдет на уровне глав МИД в финском Рованиеми в начале следующей недели. Заседание пройдет на фоне опасений по поводу возросших коммерческих интересов Китая в Арктике.

В Арктический совет входят Россия, Канада, США, Финляндия, Норвегия, Дания, Исландия и Швеция. Еще шесть стран - Китай, Индия, Южная Корея, Сингапур, Италия и Япония - имеют статус наблюдателя. "Восемь государств управляют арктическим регионом, и мы отвергаем попытки неарктических государств претендовать на роль в этом процессе", - сказал представитель американской администрации. Он обратил внимание на то, что Китай иногда называет себя "почти арктическим государством", однако в словарном запасе совета "такого определения нет".

Арктический совет обретает все большее влияние по мере таяния морского льда, что открывает новые торговые пути, усиливая конкуренцию за нефтегазовые недра. Согласно оценкам, их объем в регионе - 15 процентов нефти и 30 процентов газа от всех неразведанных запасов. Китай стал одним из крупнейших горнодобывающих инвесторов в регионе.