Объем прямых иностранных инвестиций в мире упал на 27% в 2018г - ОЭСР

Глобальные потоки прямых иностранных инвестиций (ПИИ, FDI) в 2018 году рухнули на 27% - до $1,097 трлн, свидетельствуют предварительные данные Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Это составляет 1,3% мирового ВВП, что является минимальным объемом с 1999 года.

Снижение обусловлено, в основном, налоговой реформой в США, в результате которой американские материнские компании репатриировали значительные объемы денежных средств из зарубежных "дочек", отмечается в докладе организации.

Таким образом, негативная динамика FDI в прошлом году сохранилась после того, как в 2017 году показатель упал на 16%.

Приток инвестиций в страны ОСЭР по итогам 2018 года опустился на 23% (до $625 млрд), в основном за счет Ирландии и Швейцарии. В то же время увеличение показателя было отмечено в Испании, Бельгии, Австралии, Нидерландах и Канаде.

В Европейском союзе FDI упали на 20%.

Поступления средств в государства G20 снизились на 2%. При этом показатель в странах "двадцатки", которые не входят в ОЭСР, повысился на 8%, в основном благодаря Китаю и Индии. Инвестиции в Россию и Бразилию сократились, говорится в сообщении.

Основными источниками ПИИ в 2018 году стали Япония ($143 млрд), Китай ($96 млрд) и Франция ($93 млрд).

Основными получателями инвестиций в прошлом году выступили США ($270 млрд), Китай ($203 млрд), Нидерланды ($70 млрд), Великобритания ($64 млрд), Бразилия ($61 млрд).

Объем ПИИ в Россию в минувшем году опустился вдвое - до $13 млрд с $26 млрд в 2017 году, в то время как российские инвестиции за рубежом повысились до $36 млрд по сравнению с $34 млрд.

Созданная в 1961 году ОЭСР является одной из ведущих экономических организаций мира, которая включает 36 наиболее развитых государств. В настоящее время в нее входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония. Штаб-квартира ОЭСР находится в Париже.

