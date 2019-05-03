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Министр обороны Британии отправлен в отставку. Всё из-за Huawei
08:06 02.05.2019 |
Глава британского минобороны Гэвин Уильямсон отправлен в отставку по итогам расследования утечки информации с закрытых переговоров. Его преемником назначена нынешний министр международного развития Пенни Мордонт, которая станет первой женщиной на этом посту.
"Премьер-министр сегодня вечером попросила Гэвина Уильямсона покинуть правительство, потеряв уверенность в его способности работать в должности министра обороны", - говорится в сообщении британского кабинета.
В правительстве сообщили, что решение принято по итогам расследования утечки информации с закрытых переговоров Совета национальной безопасности, на которых обсуждались перспективы сотрудничества с китайской компанией в создании сетей 5G.
"Как-то раз Гэвин Уильямсон, который на тот момент пробыл на посту министра обороны сравнительно недолго, посоветовал России "убраться и заткнуться". Теперь премьер-министр убрала его за то, что он не смог заткнуться сам", - комментирует редактор политического отдела Би-би-си Лора Кюнсберг.
"Правительство, которое правит методом открытых утечек, увольняет человека, утечка которого была недостаточно открытой. Мы определенно двигаемся от обычной некомпетентности в сторону театра абсурда", - так, по словам Кюнсберг, прокомментировал увольнение Уильямсона высокопоставленный член консервативной партии, пожелавший остаться неизвестным.
Утечка произошла 24 апреля. Из-за нее стало известно, что продукция Huawei будет использоваться в конструкции "некритических" компонентов сетей связи 5G. Это подразумевает, что Huawei не будет поставлять оборудование, которое способно идентифицировать мобильное устройство и решать, как и куда направлять телефонные звонки и передавать данные.
Против сотрудничества Британии с китайской компанией активно выступали США и некоторые министры - они считали, что это может стать угрозой национальной безопасности страны.
Утечка вызвала настоящий скандал в британских СМИ, поскольку заседания Совета национальной безопасности - места встречи министров, так или иначе ответственных за безопасность страны - строго конфиденциальны. На заседании присутствовали девять человек. Уильямсон одним из первых заявил, что ни он, ни его команда не были виновниками утечки.
Некоторые политики требовали уголовного расследования случившегося, журналисты в свою очередь заявляли, что это было бы нарушением принципа свободы слова. Де факто внутреннее расследование инициировал один из помощников Терезы Мэй, писали СМИ.
Сам Уильямсон по-прежнему отрицает, что был источником утечки. Однако, как говорится в письме Терезы Мэй об отставке Уильямсона, "другой вероятной версии того, как случилась утечка, не установлено".
Мэй, как сообщается, встретилась с Уильямсоном в среду и сказала ему, что в ее распоряжении есть "исчерпывающие улики", указывающие на его вину.
Уильямсон известен резкими заявлениями в адрес России. Так, 15 марта, говоря о российской реакции на обвинение в отравлении Скрипалей в Солсбери, Гэвин сказал, что "России нужно убраться и заткнуться".
Уильямсон занимал жесткую позицию по отношению к России, упрекая ее в том, что она пытается втянуть Запад в гонку вооружений и действует непрозрачно.
"Кремль переносит свои сражения в "серую зону", действуя без правил с помощью шпионажа, военных, политических, кибернетических, экономических и даже криминальных инструментов, чтобы подорвать позиции своих конкурентов", - заявил Уильямсон на ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности в феврале.
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