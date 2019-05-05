Трамп хочет в судебном порядке запретить выдачу данных о займах Deutsche Bank

Трамп и его дети подали предупредительный иск к Deutsche Bank, начавшему передавать следствию документы по займам The Trump Organization.

Президент США Дональд Трамп и члены его семьи обратились в суд с предупредительным иском к Deutsche Bank, который передал следствию документы по займам корпорации The Trump Organization, а также к финансовой компании Capital One. Тем самым Трамп и его дети Дональд, Эрик и Иванка хотят предотвратить передачу материалов двум комитетам Конгресса, сообщила в понедельник, 29 апреля, телекомпания CNN.

Требование Палаты представителей США раскрыть финансовую отчетность Трампа его адвокаты считают попыткой вторжения в частную сферу и бизнес президента с целью нанести ему политический ущерб. Делая запрос в Deutsche Bank, "Конгресс не преследовал иной цели, кроме политической", цитирует CNN текст иска.

Deutsche Bank продолжит сотрудничать со следствием, но подчинится решению суда

Между тем Deutsche Bank сообщил, что по-прежнему намерен предоставлять следствию необходимую информацию. Руководство крупнейшего немецкого финансово-кредитного института намерено также выполнить решение суда, касающееся расследования.

Ранее сообщалось, что Deutsche Bank начал передавать следователям документы, связанные с финансами Трампа. По данным AFP и CNN, ряд материалов получен прокуратурой штата Нью-Йорк. В марте генеральный прокурор штата Летиция Джеймс запросила у банка документы по займам, которые были выданы основной компании Дональда Трампа The Trump Organization. В частности, речь шла о средствах, имеющих отношение к Trump International Hotel в Вашингтоне, Майами и Чикаго. Кроме того, генпрокурор штата затребовала от Deutsche Bank материалы, связанные с намерением основной компании Трампа приобрести футбольный клуб "Баффало Биллс".

Фирмы Трампа получали выгоду от российских инвестиций

Конгресс США также изучает отношения президента США и Deutsche Bank. В апреле комитеты Палаты представителей по разведке и финансам направили повестки этому и ряду других кредитных учреждений в рамках расследования дела о финансах Трампа. Речь шла о подозрениях в возможном влиянии на Трампа, членов его семьи или помощников со стороны иностранных субъектов, в том числе России. По данным газеты The New York Times, фирмы Трампа на протяжении многих лет получали выгоду от российских инвестиций.

Трамп имеет долговые обязательства перед Deutsche Bank Trust Company Americas на сумму не менее 130 млн долларов (в пересчете - 115 млн евро), которые касаются недвижимости.