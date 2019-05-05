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В Чехии отель выиграл спор из-за конфликта по поводу Крыма
07:15 02.05.2019 |
Конституционный суд (КС) Чехии во вторник, 30 апреля, встал на сторону хозяина гостиницы, который разрешил заселять лишь тех россиян, которые письменно заявят о несогласии с российской аннексией Крыма. Суд счел, что действия владельца Brioni Boutique Hotel в Остраве не являются дискриминацией.
Владелец отеля Томаш Крчмарж, имеющий украинские корни, пять лет тому назад отказал в заселении 49 спортсменам из России. На входе в здание гостиницы и на ее сайте появилось объявление: "С 24 марта 2014 года не размещаем граждан РФ. Причиной является аннексия Крыма". Там же содержалась оговорка, что это не распространяется на тех россиян, которые письменно заявят о несогласии с присоединением полуострова к России.
Конституционный суд Чехии признал корректное выражение политических взглядов
Чешская торговая инспекция оштрафовала отель на 50 тысяч крон (2 тысячи евро) "за дискриминацию потребителей по национальному признаку". Верховный суд Чехии поддержал решение комиссии, но снизил штраф в 10 раз.
И вот теперь Конституционный суд потребовал вовсе отменить штраф, посчитав, что Крчмарж не допустил никаких нарушений, а лишь выразил свои политические взгляды в корректной форме. КС заключил, что, Крчмарж, выложив в интернете объявление об отказе в размещения россиян, отнюдь не дискриминировал их в правах, поскольку те были заранее предупреждены об условиях заселения и имели возможность выбрать другую гостиницу в Остраве.
КС Чехии также напомнил об официальной позиции Праги, согласно которой Крым не является территорией России, а остается неотъемлемой частью Украины.
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