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В ЕС полностью прекратили выпуск банкнот номиналом €500
22:22 26.04.2019 |
Германия и Австрия 26 апреля прекратили выпуск банкноты номиналом 500 евро. Остальные 17 стран еврозоны сделали это еще в январе этого года.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.
Европейский центробанк объявил о намерении прекратить выпуск банкнот по 500 евро в мае 2016 года, аргументируя это тем, что именно эти банкноты чаще всего используются в преступной деятельности. Учитывая их высокую стоимость, именно такие банкноты часто используются в отмывании денег и в финансировании терроризма.
Австрия и Германия получили право на отсрочку остановки выпуска банкнот для обеспечения плавного перехода и по логистическим причинам. Именно в этих странах обращение купюр 500 евро самое большое.
Банкноты номиналом в 500 евро, которые сейчас находятся на руках у граждан, не изымаются из обращения. Ими можно пользоваться и обменивать без каких-либо ограничений.
Банкноты в 500 евро иногда называют "Бен Ладеном", поскольку их можно легко и незаметно перевозить. Например, миллион евро в таких купюрах весит всего 2,2 килограмма и легко помещается в сумку от ноутбука. Между тем такая же сумма в купюрах по 100 долларов (это высший номинал американской валюты), весит в шесть раз больше.
Как известно, с 28 мая Европейский центральный банк запустит в обращение новые банкноты номиналом 100 и 200 евро.
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