Не только санкции бьют по экономике Ирана

Иранская пословица гласит: "какой будет весна - таким будет весь год". Если учитывать нанесенный недавними наводнениями ущерб в Исламской Республике, то новый иранский год (начавшийся 21 марта) будет очень тяжелым для страны.

Согласно оценке властей лишь прямые убытки от подтоплений могут превысить $2,5 млрд. Еще до того, как был озвучен огромный ущерб от наводнений, Международный валютный фонд 9 апреля пересмотрел прогноз роста Ирана в сторону резкого понижения в рамках общего прогноза для мировой экономики на 2019 г. По мнению МВФ иранская экономика в текущем году сократиться на 6%.

Ещё одной плохой новостью наступившей весны стало решение администрации Дональда Трампа не продлевать разрешение для ряда стран покупать иранскую нефть, из-за чего Тегеран больше не сможет получать доходы от экспорта нефти. Прогноз МВФ не стал большим сюрпризом для Тегерана. Страна уже достаточно долгое время борется с рекордной инфляцией, высокой безработицей и низкой покупательной способностью населения.

Иранские эксперты еще несколько недель назад предсказывали крайне тяжёлым наступивший год и экономический спад не ниже 5,5%. Причём виновны в негативном экономическом прогнозе, по их мнению, не только американские санкции, но и различные внутренние факторы.

Одной из ключевых причин ухудшения ситуации является дефицит государственного бюджета. У Ирана явная структурная бюджетная проблема: правительство всегда планирует государственный бюджет на основе подхода нулевого дефицита, но в конечном итоге создает дефицит бюджета, который еще больше раскручивает инфляцию.

В первые девять месяцев прошлого иранского года, когда наиболее серьезные последствия санкций США еще не проявились, дефицит бюджета достиг беспрецедентных 400 трлн риалов ($9,5 млрд). Как ожидается к концу иранского года дефицит достигнет 600 трлн ($14,3 млрд). Конечно, санкции, виновны в замедлении инвестиций, но основными причинами дефицита бюджета является некомпетентность и бесхозяйственность.

Негативное воздействие на экономику также оказывает широко распространенное уклонение от уплаты налогов и коррупция. По словам заместителя главы экономической комиссии парламента Казема Делхоша около 35%-40% налоговых доходов страны не материализуется из-за уклонения от уплаты налогов.

Столь высокий уровень уклонения можно объяснить лишь функционированием теневых и коррумпированных сетей. Единственная хорошая новость в том, что правительство признает существование подобных структур. По словам бывшего вице-президента и "реформиста" Мохсена Фарахани иранскую экономику грабит небольшая группа лиц, пишет Al-Monitor. Второй фактор - неспособность чиновников сдерживать рост ликвидности.

Несмотря на усилия властей, денежная масса страны продолжает стремительно расширятся. В прошлом иранском году она увеличилась на 20,9% и эксперты ожидают её рост еще на 25% в текущем году. Маджид Реза Харири, член исполнительного совета Иранской торговой палаты, считает, что увеличение ликвидности имеет политические причины и может быть остановлена только через повышение прозрачности в экономической деятельности, особенно в банковском секторе.

В число других негативных явлений также входит подпольная экономика, плохой деловой климат, бегство капитала и мрачные экономические перспективы Ирана. В прошлом иранском году иранские компании экспортировали сырья на $42 млрд, но лишь $10 млрд были репатриированы на родину. Таким образом, бегство капитала через экспорт создает огромный дисбаланс в экономике. Все вышеназванные проблемы хорошо известны иранскому правительству.

Однако политическая система, похоже, не способна или не желает проводить соответствующую политику. Иранский экономист Масуд Нили описывает проблему следующим образом: "Ни одно из экономических решений в Иране не основано на экспертном анализе - пришло время использовать экспертные знания и деполитизировать все экономические шаги".

"Мы должны научить наших политиков проводить анализ затрат и выгод, понимать экономические издержки их политических решений, включая вопросы, связанные с энергетическими субсидиями и запуском ракет, " - говорит Мехди Бекиш, другой иранский экономист.

Очевидно, что экономика должна стать приоритетом для властей. Правительству необходимо помнить, что лишь транспарентность, подотчетность, борьба с коррупцией, взяточничеством и неэффективностью, могут поддержать экономику Ирана.