Нефть из Ирана и ракеты из России обостряют кризис в Турции

Турецкая лира вновь быстро теряет в цене: доллар и евро уже полгода не стоили в Турции так дорого, как сейчас. Это обостряет и без того тяжелый экономический кризис в стране. Новый виток девальвации частично связан с заседанием Центробанка в Анкаре 25 апреля, но его основная причина - макроэкономические просчеты и геополитические решения президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Со 2 мая Турция может попасть под американские санкции

"Турция переживает рецессию, лира слабая. В этой ситуации стране меньше всего нужны новые диссонансы с Америкой, которые вновь отпугнут инвесторов", - объясняет читателям немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Ричард Гривсон (Richard Grieveson), специалист по Турции экономического института WIIW в Вене.

Под новыми диссонансами эксперт имеет в виду, прежде всего, решительный отказ Анкары поддержать решение Вашингтона об ужесточении нефтяных санкций против Ирана. Они действуют с ноября 2018 года и предполагают американские штрафные меры против любой страны, закупающей главный экспортный товар Исламской Республики.

Однако для восьми наиболее крупных импортеров иранской нефти США сделали временное исключение: Китаю, Индии, Японии, Южной Корее, Тайваню, Турции, Италии и Греции дали полгода на то, чтобы переориентироваться на других поставщиков. Теперь этот срок истекает, и 22 апреля Вашингтон объявил о том, что со 2 мая американские санкции грозят уже всем без исключения покупателям нефти из Ирана.

В тот же день министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу назвал санкции США неприемлемыми. "Указывать, у какой страны приобретать нефть вместо Ирана - это значит переступать границу дозволенного", - заявил он. Понятно, что столь серьезное политическое решение принималось на уровне президента Эрдогана, а глава МИД его всего лишь озвучил.

До поставки российских С-400 осталось меньше трех месяцев

Это решение дало толчок дальнейшей девальвации турецкой валюты, потерявшей с начала февраля к евро уже около 10 процентов. "Президент Эрдоган дополнительно подлил масла в огонь своим недвусмысленным заявлением, что Турция не подчинится США в вопросе импорта иранской нефти", - прокомментировал происходящее в интервью агентству Reuters Салах-Эддин Бухмиди (Salah-Eddine Bouhmidi), аналитик брокерского дома DailyFX во Франкфурте-на-Майне. Он считает, что лира фактически стала заложницей политических отношений между Турцией и США.

А эти отношения ухудшаются не только из-за иранской нефти, но и из-за российских ракет. Своим решением купить у Москвы зенитные ракетные комплексы С-400 Анкара провоцирует Вашингтон на жесткую реакцию. И дело тут не только в том, что Турция как член НАТО демонстративно нарушает принцип закупки вооружений главным образом у США и других партнеров по альянсу. Американцы опасаются, что внедрение российской системы ПВО в армию союзника позволит России получать разведывательную информацию о натовской авиации.

Правда, пока немецкие аналитики рынка уделяют значительно больше внимания турецко-американскому диссонансу из-за иранской нефти. Однако 24 апреля глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил агентству "Интерфакс", что первые поставки систем С-400 начнутся в Турцию уже в июле. Так что в ближайшие недели разногласия между Анкарой и Вашингтоном вокруг этой сделки будут только нарастать.

Почему Турции крайне сложно отказаться от нефти из Ирана

В результате они наложатся на разногласия по поводу нефтяного эмбарго, и такая "гремучая смесь" может привести к очень серьезному осложнению двусторонних отношений с труднопредсказуемыми последствиями для Турции. Впрочем, одно из них достаточно очевидно: дальнейшее ослабление лиры из-за оттока, а то и просто бегства с турецкого рынка иностранного капитала, опасающегося американских санкций против Анкары.

А Вашингтон может прибегнуть к штрафным мерам (или к их угрозе) уже вскоре после 2 мая, поскольку эксперты убеждены: Анкара не только политически, но и чисто экономически не сможет отказаться от иранской нефти. Турция хотя и не является крупнейшим ее покупателем (это Китай и Индия), но из восьми упомянутых стран сильнее всех от нее зависит.

По данным турецкого регулятора энергетического рынка EMRA, из Ирана поступают 27% потребляемой в стране нефти и 17% газа. Газета FAZ подсчитала, что в 2017 году Турция импортировала из Ирана больше нефти, чем из Ирака и России вместе взятых, а они входят в тройку ее важнейших поставщиков. На турецком рынке газа лидирует Россия, но импорт голубого топлива из Ирана рос в последнее время более быстрыми темпами.

В такой ситуации Реджеп Тайип Эрдоган явно рассчитывает на очередное исключение из антииранских санкций США. Однако Дональд Трамп наверняка потребует взамен что-то весьма весомое, если вообще согласится на уступки в принципиально важном для него противостоянии с Ираном. Что Анкара сможет предложить Вашингтону? Отказ от С-400?

Распродажа лиры после заседания Центрального банка Турции

В любом случае турецкая лира уже в проигрыше. После заявления США об ужесточении со 2 мая антииранских нефтяных санкций еще больше подорожала нефть, котировки которой неустанно растут уже с начала года. Рост цен на ключевой энергоноситель разгоняет разрушительную для турецкой экономики инфляцию, которая может вновь превысить 20 процентов, полагает аналитик немецкого Commerzbank Тата Гхош (Tatha Ghose).

К тому же дорогая нефть истощает валютные запасы Турции, экономика которой намного больше импортирует товаров, чем экспортирует. Из-за значительного дефицита внешнеторгового баланса стране жизненно необходим постоянный приток иностранного капитала, иначе она просто окажется без средств в твердой валюте, в том числе для погашения внешнего долга.

Но иностранные инвесторы не спешат сейчас вкладывать деньги в турецкие ценные бумаги и предприятия, потому что лира дешевеет, а Эрдоган ссорится с Трампом. Все это рано или поздно может привести к тому, что Анкаре придется просить помощи у Международного валютного фонда (МВФ).

Ситуацию мог бы несколько стабилизировать Центральный банк Турции, если бы он повысил базовую процентную ставку, чтобы притормозить инфляцию и сделать вложения в турецкой валюте более привлекательными. Однако Эрдоган - решительный противник повышения ставок, поскольку успехи созданной им экономической модели во многом связаны с экстенсивным кредитованием. Поэтому в прошлом году президент неоднократно оказывал давление на Центробанк, что и явилось главной причиной рекордного обвала турецкой лиры в августе 2018 года.

После этого, в сентябре, турецкий Центробанк все же радикально повысил ставку до 24%, и эффект от этой меры на протяжении примерно пяти месяцев способствовал укреплению лиры. Успокоению инвесторов содействовало также решение Эрдогана освободить в октябре американского пастора, арест которого серьезно осложнил отношения Анкары и Вашингтона. Однако в последние два месяца курс лиры вновь стал падать, но руководство Центробанка, собравшись 25 апреля на очередное заседание, на еще одно повышение ставки так и не решилось.

Более того, оно вычеркнуло из своего письменного заявления имевшийся в прежних коммюнике пассаж про возможность такой меры в случае ускорения инфляции. Рынок отреагировал на это дальнейшей распродажей лиры. Так, курс евро к лире почти в одночасье вырос 25 апреля на 1%, что для валютного рынка весьма много.

Для российских и других иностранных туристов девальвация турецкой лиры в принципе выгодна, поскольку, по идее, позволяет приобрести больше товаров и услуг, хотя они из-за инфляции дорожают. Однако углубляющийся в Турции экономический кризис может привести к ощутимому снижению качества обслуживания в стране. Российским же экспортерам слабая лира невыгодна, потому что она снижает способность турецких клиентов расплачиваться за нефть, газ, зерно, металлы и другие товары из России.