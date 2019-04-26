Председатель КНР пообещал «Новый шелковый путь» без коррупции

Председатель КНР и глава Коммунистической партии страны Си Цзиньпин пообещал с большей открытостью реализовывать инициативу по созданию "Нового шелкового пути"- транспортного коридора, который напрямую свяжет Китай с Европой. Соответствующее заявление китайский лидер сделал в Пекине, в пятницу, 26 апреля, на открытии двухдневного форума "Один пояс - один путь".

По утверждению политика, при развитии транспортного маршрута КНР будет придерживаться политики "нулевой терпимости к коррупции".

Во встрече в столице Китая принимают участие почти 40 глав государств и правительств, десятки министров и представители свыше 100 стран мира. Президент России Владимир Путин прилетел в Пекин, где у него запланирована встреча с Си Цзиньпином, еще накануне.

Требования Берлина к Пекину

Германию на форуме представляет министр экономики и энергетики Петер Альтмайер (Peter Altmaier). Свою позицию относительно китайской инициативы он обозначил еще перед началом встречи. "Развитие инфраструктуры между Европой и Азией - это важная тема. Однако оно должно осуществляться с соблюдением международных стандартов в социальной сфере, в области природоохраны, защиты прав человека и при объявлении тендеров", - уверен Альтмайер.

По его словам, Пекин должен обеспечить Берлину справедливый доступ к рынкам, способствовать передаче технологий, а также устранять различные торговые и инвестиционные барьеры.

Зависимость от Китая

В марте министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) раскритиковал Италию за поддержку китайского проекта. "Если некоторые государства думают, что с китайцами можно заключить хитрые сделки, то однажды они удивятся, когда проснутся в зависимости", - сказал социал-демократический политик в интервью еженедельнику Welt am Sonntag.

Предложения, выгодные в краткосрочном плане, могут быстрее, чем кажется, "обрести горький привкус", предупредил Мас. Китай вывел из бедности в средний класс миллионы людей и теперь жестко преследует собственные интересы в глобальном масштабе, пояснил он, подчеркнув, что европейские государства могут выстоять в конкуренции с такими "гигантами", как Китай, Россия и США, лишь в едином блоке, к примеру в Евросоюзе.

Италия поддержала "Шелковый путь"



Италия, несмотря на международную критику, поддержала инициативу Китая по созданию "Нового шелкового пути". На торжественной церемонии в Риме премьер-министр Италии Джузеппе Конте и председатель КНР Си Цзиньпин подписали декларацию о намерениях, в соответствии с которой Китай в ближайшее время инвестирует несколько миллиардов евро в развитие стратегически важных торговых портов Генуя и Триест и расширит сотрудничество с Италией в целом ряде сфер.