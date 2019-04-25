Насколько можно верить экономическим данным Китая?

Китай заявлял о более высоком, чем ожидалось, экономическом росте в первой половине года. Однако аналитики считают, что это утверждение может оказаться ошибкой.

На прошлой неделе правительство объявило, что вторая по величине экономика мира выросла на 6,4% в I квартале по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. В прошлом году предпринимались меры, направленные на то, чтобы стимулировать банки выдавать больше кредитов, чтобы поддержать активность.

Но согласно заявлениям по показателям ВВП на прошлой неделе чиновники прогнозируют улучшение перспектив роста. На фоне этого возникают слухи о том, что необходимо переосмыслить то, в какой степени может потребоваться повышение экономики.

В заявлении Политбюро, опубликованном в понедельник, отмечалось сильное начало года в экономике. Однако, кроме того, в нем выражалась обеспокоенность ситуацией на рынках финансов и недвижимости. В заявлении говорится, что эти секторы необходимо тщательно контролировать на предмет возможных рисков, а это наводит на мысль о возможном перегреве.

В понедельник фондовые рынки материкового Китая упали на фоне опасений снижения стимула.

"Понятны незначительные изменения в тоне, учитывая быстрое наращивание долга и потенциальное изобилие на фондовых рынках и рынках недвижимости крупных городов", ─ заявили экономисты японского инвестиционного банка Nomura.

В 2019 г. китайские акции были в плачевном состоянии, учитывая их худшие показатели за десятилетие в 2018 г. В 2019 г. индекс Shanghai вырос до 29%, потеряв 25% в прошлом году. Но, как предупреждает Nomura, восстановление роста в Китае "неокончательно", рост может сорваться.

Робин Син, экономист Morgan Stanley, отметил, что теперь акцент будет сделан на немонетарных мерах.

"Они не говорили, что собираются остановить смягчение политики. Они полагаются на смягчение налогово-бюджетной политики", ─ сказал он, имея в виду пакет на сумму 2 трлн юаней, о котором говорилось в прошлом месяце на Всекитайском собрании народных представителей.

"Они не вернутся к этому, сейчас нет возможности сократить пакет фискальных мер", ─ сказал Син.

Политиков беспокоит огромный уровень долга Китая, который власти пытались взять под контроль до начала торговой войны в прошлом году.

Экономисты Ларри Ху и Ирен Ву из Macquarie Capital заявили, что чиновники должны действовать осторожно, так как нужны будут стимулы на случай ухудшения экономики.

"Политикам приходится снижать интенсивность стимулов, как только экономика начинает стабилизироваться", ─ отметили они.

По словам экономистов, стимулы ослабевают, "поскольку политики должны экономить резервы для следующего краха, который уже не за горами".