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Deutsche Bank передает следствию документы о займах компании Трампа
12:57 25.04.2019 |
Deutsche Bank начал передавать следователям документы, связанные с финансами президента США Дональда Трампа. Ряд материалов получен прокуратурой штата Нью-Йорк, сообщили в среду, 24 апреля, агентство AFP и телеканал CNN со ссылкой на неназванных собеседников, знакомых с ситуацией. Банк сохраняет приверженность сотрудничеству в рамках проводимого расследования, заявил представитель финансового института.
В марте генеральный прокурор штата Летиция Джеймс запросила у крупнейшего немецкого частного банка документы по займам, которые были выданы основной компании Дональда Трампа The Trump Organization. В частности, речь шла о средствах, имеющих отношение к Trump International Hotel в Вашингтоне, Майами и Чикаго. Кроме того, генпрокурор штата затребовала от Deutsche Bank материалы, связанные с намерением основной компании Трампа приобрести футбольный клуб "Баффало Биллс". В 2014 году The Trump Organization отказалась от планов покупки клуба.
Deutsche Bank вызван в Конгресс США
Конгресс США также изучает отношения президента США и крупнейшего немецкого частного банка. Так, ранее в апреле комитеты Палаты представителей по разведке и финансам направили повестки Deutsche Bank и ряду других кредитных учреждений в рамках расследования дела о финансах Трампа. Речь шла о подозрениях в возможном влиянии на Трампа, членов его семьи или помощников со стороны иностранных субъектов, в том числе России. По данным газеты The New York Times, фирмы Трампа на протяжении многих лет получали выгоду от российских инвестиций.
"Отправная точка" в расследовании возможного отмывания денег
Возможное "использование американской финансовой системы в незаконных целях вызывает очень серьезную обеспокоенность", заявила председатель комитета Палаты представителей по финансам Максин Уотерс. Deutsche Bank станет "отправной точкой" в расследовании возможной причастности The Trump Organization к отмыванию денег, подчеркнул глава комитета по разведке Адам Шифф.
В свою очередь, сын президента США и исполнительный вице-президент The Trump Organization Эрик Трамп назвал посланные Конгрессом повестки "беспрецедентным злоупотреблением властными полномочиями", а также "очередной попыткой конгрессменов-демократов атаковать президента и его семью в политических целях".
Ранее выяснилось, что Трамп имеет долговые обязательства перед Deutsche Bank Trust Company Americas на сумму не менее 130 млн долларов (в пересчете - 115 млн евро), которые касаются недвижимости.
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